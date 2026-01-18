Tiroler Bison schreibt Geschichte im Kaukasus

Ein Blick über die Grenzen hinaus

Das Projekt zeigt, wie grenzüberschreitender Naturschutz funktioniert: Zoos, Naturschutzorganisationen und Behörden aus mehreren Ländern arbeiten Hand in Hand. Die Kooperation macht deutlich, dass Artenschutz global gedacht werden muss – und dass jeder Schritt, von der Geburt im Alpenzoo bis zur Auswilderung, zählt. „Wir hoffen, dass Ina und ihre zukünftigen Artgenossen zu Botschaftern der Natur werden“, sagt ein WWF-Sprecher. „Sie stehen für Hoffnung, für die Rückkehr der Arten und für die Kraft internationaler Zusammenarbeit.“