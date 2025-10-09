9 Monate nach Feuer in LA: Brandstifter gefasst

Jonathan R. soll das Feuer laut Anklageschrift um 0.17 Uhr am Neujahrstag in der Nähe des beliebten Skull Rock Trails gelegt haben. Zuvor hatte er zwei Fahrgäste abgesetzt. Kurz nach dem Brand zog Rinderknecht nach Florida und machte laut Behörden bei späteren Verhören falsche Angaben zum Ablauf der Nacht. (Bild: AP/Florida Police, Krone KREATIV)