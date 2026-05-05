Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ungeklärte Verbrechen

Personalnot: Steirische Gerichtsmediziner am Limit

Steiermark
05.05.2026 05:00
Das Institut für gerichtliche Medizin an der Med Uni Graz kümmert sich unter anderem um die ...
Das Institut für gerichtliche Medizin an der Med Uni Graz kümmert sich unter anderem um die Klärung nicht-natürlicher Todesfälle.(Bild: stock.adobe.com null)
Porträt von Fanny Gasser
Von Fanny Gasser

Immer mehr Gewaltdelikte drohen, ungeklärt zu bleiben. Der Grund: Die Gerichtsmedizin leidet unter Personalmangel. Eine Pensionierungswelle trifft auf fehlenden Nachwuchs – in Graz sind aktuell nur fünf Fachärzte tätig.

0 Kommentare

Die Gerichtsmedizin ist am Limit. Österreichweit sind gerade einmal 18 Ärzte an universitären Standorten tätig – ihr Durchschnittsalter liegt bei 62 Jahren. Und das Fachgebiet ist riesig: Neben der klassischen Obduktion gehören unter anderem Tatortbesichtigungen, Tatrekonstruktionen oder die Untersuchung von Gewaltopfern zum Berufsbild.

„In den vergangenen Jahren wurden vergleichsweise wenige Fachärztinnen und Fachärzte für die Gerichtsmedizin ausgebildet. Entsprechend besteht derzeit ein deutlicher Bedarf an Nachwuchs“, sagt Sarah Heinze, Leiterin der Grazer Gerichtsmedizin. An dem Institut der Med Uni Graz sind aktuell fünf Fach- und zwei Assistenzärzte tätig.

Sarah Heinze leitet die Gerichtsmedizin an der Med Uni Graz.
Sarah Heinze leitet die Gerichtsmedizin an der Med Uni Graz.(Bild: MedUni Graz/Helmut Lunghammer)

Heinze appelliert: „Neben polizeilichen und staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen leisten gerichtsmedizinische Untersuchungen einen wesentlichen Beitrag zur Aufklärung von Gewaltdelikten. Viele Tötungsdelikte sind gerichtsmedizinisch durch eine rein äußere Totenbeschau nicht eindeutig erkennbar, weshalb Obduktionen und spezialisierte Untersuchungen eine wichtige Rolle spielen.“

Dunkelziffer bei Gewaltdelikten steigt
Experten gehen davon aus, dass der aktuelle Personalmangel für eine höhere Dunkelziffer bei Verbrechen sorgt. Auch für unsere Rechtssicherheit sind entsprechend ausgebildete Ärzte entscheidend – auf Basis ihrer Gutachten von Gewaltopfern werden Gerichtsurteile gefällt.

Unter dem Nachwuchsmangel leidet auch die Grazer Gewaltambulanz. Opfer jeglicher Form von körperlicher oder sexueller Gewalt können hier kostenlos untersucht – und somit Beweise dokumentiert werden. Im Jahr 2025 wurden in Graz 292 klinisch-forensische Analysen von Verletzungen durchgeführt, Tendenz steigend.

Lesen Sie auch:
In Österreich werden immer weniger Leichen obduziert. 
Krone Plus Logo
Gerichtsmedizin in Not
Warum viele Mordfälle womöglich ungeklärt bleiben
27.09.2025

In diesen Bereich wurde zuletzt aber auch investiert: Das Pilotprojekt „Modellregion Süd“ und das Gewaltambulanzenförderungs-Gesetz sollen die Einrichtungen stärken. In diesem Zusammenhang wurden auch neue Räumlichkeiten für die Gewaltambulanz am Campus der Med Uni eröffnet. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
05.05.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Polit-Hammer in Linz
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
Im deutschen Attendorn (Bild) hat eine Mutter ihre Tochter mehr als sieben Jahre lang im Haus ...
Kind leidet bis heute
Frau sperrte Tochter in Deutschland jahrelang ein
Der Iran meldet einen Raketenangriff auf ein Schiff der US-Marine in der Straße von Hormuz.
Kampf um Hormuz
Raketen auf US-Schiff? Verwirrung um Eskalation
Nach seiner Festnahme meldet sich nun zum ersten Mal der HiPP-Erpresser aus der JA in Eisenstadt ...
Es gibt neue Details
Dubiose Alibis: HiPP-Erpresser bricht Schweigen!
In dieser Barge wurde „Timmy“ in die Nordsee gebracht – nun mehren sich Zweifel, ob dabei ...
Crew unter Beschuss
Neue Zweifel am Schicksal von Wal „Timmy“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sie haben ihn! HiPP-Erpresser ist gefasst
216.570 mal gelesen
Erfolg für die eigens eingesetzte Sonderkommission „Glas“ – und vorsichtiges Aufatmen im Krimi ...
Österreich
Rache! Das wirre Leben des Babybrei-Vergifters
136.388 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der mutmaßliche Hipp-Erpresser Pavel S. sitzt mittlerweile in Eisenstadt ein.
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
113.600 mal gelesen
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
2014 mal kommentiert
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Kolumnen
Billiger Applaus für Seelenbrüder Babler und Kickl
1149 mal kommentiert
Babler und Kickl: Spinnefeind, aber mit Gemeinsamkeit
Kolumnen
… dann werden sie Deutsch nie ausreichend lernen
1051 mal kommentiert
Alle Kinder, die in Österreich aufwachsen, müssen die deutsche Sprache gut beherrschen. Doch ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf