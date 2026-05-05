Personalnot: Steirische Gerichtsmediziner am Limit

Die Gerichtsmedizin ist am Limit. Österreichweit sind gerade einmal 18 Ärzte an universitären Standorten tätig – ihr Durchschnittsalter liegt bei 62 Jahren. Und das Fachgebiet ist riesig: Neben der klassischen Obduktion gehören unter anderem Tatortbesichtigungen, Tatrekonstruktionen oder die Untersuchung von Gewaltopfern zum Berufsbild.