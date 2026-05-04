Linksextremistische Taten gingen deutlich zurück

IS und Al-Qaida weiterhin einflussreich

Auch die Gefährdungslage durch islamistischen Extremismus sei hoch, sagte die Direktorin der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), Sylvia Mayer. 306 Taten wurden in diesem Bereich registriert. Mehr als jedes zweite Delikt (56 Prozent) ereignete sich online. Angriffsziele seien öffentliche Orte, die LGBTQIA-Community, Polizistinnen und Polizisten sowie jüdische und israelische Einrichtungen. Terrororganisationen wie der Islamische Staat oder Al-Qaida seien weiterhin einflussreich und würden Propaganda verbreiten. Man bemerke sogar ein Interesse an Ausreisen von Österreich in Gebiete wie Somalia und Pakistan, in denen der IS präsent ist, sagte Mayer.