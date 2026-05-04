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Museum Gröbming

Geheimnisse der alten Griechen locken Besucher an

Steiermark
04.05.2026 16:00
Spannende Einblicke in die Welt der alten Griechen im Museum Gröbming
Spannende Einblicke in die Welt der alten Griechen im Museum Gröbming(Bild: Museum Gröbming)
Porträt von Michaela Reichart
Von Michaela Reichart

Das Museum in Gröbming startet am Samstag mit seiner außergewöhnlichen Sonderschau in die Saison: Der ehemalige Direktor des Kunsthistorischen Museums in Wien, Wilfried Seipel, erkundet auch in diesem Jahr den „Mythos Antike“.

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Das Museum in Gröbming mausert sich zu einem echten Publikumsmagneten. 2025 feierte man mit der Ausstellung „Mythos Antike“ die erfolgreichste Saison in der Geschichte. Kein Wunder also, dass man die Schau wegen des großen Publikumsandrangs auch heuer wieder zeigt und sich erneut mit der Welt der alten Griechen auseinandersetzt.

Das Leben zwischen Olymp und Agora
Kuratiert wurde „Mythos Antike“ von keinem Geringeren als dem ehemaligen Direktor des Wiener Kunsthistorischen Museums, Wilfried Seipel. Er lädt mit der Schau zu einer spannenden Entdeckungsreise zu den griechischen Göttern, erzählt von Politikern, Philosophen, Künstlern und Wissenschaftern sowie dem Leben zwischen Agora und Alltag. Das gelingt mit einer ansprechenden Auswahl von Skulptur-Repliken, Keramiken und Bildern.

Neues Glanzstück der Sammlung: eine Wallfahrtsmedaille aus Mariazell
Neues Glanzstück der Sammlung: eine Wallfahrtsmedaille aus Mariazell(Bild: Museum Gröbming)

Entdeckung bei Ausgrabung
Doch auch neben diesem Vorzeigeprojekt hat das Museum viel Interessantes zu bieten. So wird heuer erstmals eine etwa 300 Jahre alte Wallfahrtsmedaille aus Mariazell präsentiert, die bei Grabungen rund um die katholische Kirche gefunden wurde. Sie ist im Rahmen der total erneuerten Dauerausstellung zu sehen, die die Geschichte Gröbmings von der Urzeit bis heute informiert und unterhaltsam in Szene setzt.

Feierlich eingeläutet wird die Saison am 9. Mai um 11 Uhr. Das Museum hat dann täglich von 11 bis 16 Uhr bis 31. Oktober geöffnet. Zahlreiche Sonderveranstaltungen wie das Museumscafé zum Thema Gesundheit oder Filmvorführungen warten ebenfalls auf die Besucher.

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