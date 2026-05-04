Geheimnisse der alten Griechen locken Besucher an

Entdeckung bei Ausgrabung

Doch auch neben diesem Vorzeigeprojekt hat das Museum viel Interessantes zu bieten. So wird heuer erstmals eine etwa 300 Jahre alte Wallfahrtsmedaille aus Mariazell präsentiert, die bei Grabungen rund um die katholische Kirche gefunden wurde. Sie ist im Rahmen der total erneuerten Dauerausstellung zu sehen, die die Geschichte Gröbmings von der Urzeit bis heute informiert und unterhaltsam in Szene setzt.