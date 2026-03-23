Frankreichs Ex-Premier Lionel Jospin ist tot

Kein leichter Stand bei den Wählern

Als progressiver Politiker setzte er sich dennoch für Budgetdisziplin ein und verkaufte mehr staatliche Vermögenswerte an den privaten Sektor als jeder seiner Vorgänger – ein Weg, der durch seinen Slogan „Ja zur Marktwirtschaft, nein zur Marktgesellschaft“ zusammengefasst wurde. Doch trotz all seiner Bemühungen konnte sich der bebrillte, weißhaarige Sozialist bei den Wählern nie wirklich beliebt machen. Seine ernste Art, gepaart mit seiner Ehe mit der Philosophin Sylviane Agacinski, verstärkte den Eindruck eines steifen Premierministers, der sich mit politischen Dossiers wohler fühlte als damit, Begeisterung zu wecken.