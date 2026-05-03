Audi! Vademecum! Wandeln auf den Spuren der Römer

Horch! Geh mit mir! 300 Begeisterte folgten am Samstag dem Ruf zur Römerwanderung in Strebersdorf, wo man Teile der alten Bernsteinstraße und Fragmente von Bauwerken besichtigte. Im Anschluss wurde gelernt und gefeiert.
Mehr als 300 Interessierte folgten am Samstag der Einladung vom „Verein Römische Bernsteinstraße Mittelburgenland“ zur erstmaligen Kulturwanderung mit Start in Strebersdorf. Angeführt wurde der Tross von Obmann Oswald Gruber, der entlang der 4,7 km langen Strecke die Inhalte der einzelnen Schaupulte und Schautafeln erklärte.
Unter Denkmalschutz seit 1931
Vorbei ging’s an der größten römischen Siedlungslandschaft des Burgenlandes – anno domini 2007 bis 2013 waren ein römisches Lagerdorf in Frankenau/Strebersdorf sowie drei Militärlager und ein Feldlager mit Wachtürmen in Strebersdorf/Kleinmutschen entdeckt worden. Auch der Großmutschener Urbarialwald, wo ein Teilstück der Bernsteinstraße als „Dammstraße“ erhalten ist und seit 1931 unter Denkmalschutz steht, wurde inspiziert.
Töpfern und essen wie die Römer
Nach der Wanderung widmeten sich Klein und Groß Spiel und Spaß: Leo und Josef Kuzmits luden als „Detektive des Bodens“ zu Suchspielen ein. Fritz Wagner töpferte mit den Kindern Öllämpchen und Terra Sigillata (Tafelgeschirr). Mit römischen Spielen und einem Quiz wurde Geschichte erlebbar gemacht. Ein Highlight war auch das römische Mittagessen beim „Forum Rhispia“ (Feuerwehrhaus), musikalisch begleitet vom Winzer-Duo 2.0.
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