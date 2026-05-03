Audi! Vademecum! Wandeln auf den Spuren der Römer

Unter Denkmalschutz seit 1931

Vorbei ging’s an der größten römischen Siedlungslandschaft des Burgenlandes – anno domini 2007 bis 2013 waren ein römisches Lagerdorf in Frankenau/Strebersdorf sowie drei Militärlager und ein Feldlager mit Wachtürmen in Strebersdorf/Kleinmutschen entdeckt worden. Auch der Großmutschener Urbarialwald, wo ein Teilstück der Bernsteinstraße als „Dammstraße“ erhalten ist und seit 1931 unter Denkmalschutz steht, wurde inspiziert.