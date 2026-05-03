Konzertabende voller Energie, Hits und Emotionen

Electric Callboy sind längst mehr als ein Geheimtipp – sie sind ein Phänomen. Bekannt für ihre explosive Mischung aus modernem Metalcore und elektronischen Beats haben sie sich eine Fangemeinde erspielt, die über Genregrenzen hinausreicht. Und damit die Betriebstemperatur in Moosburg am 24. Juli von erster Minute an stimmt, hat die Band mit den „H-Blockx“ und „From Fall to Spring“ ein Mega-Support-Paket geschnürt.