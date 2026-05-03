Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Highlights in Moosburg

Konzertabende voller Energie, Hits und Emotionen

Kärnten
03.05.2026 05:00
Die Stimmung auf der Schlosswiese wird diesen Sommer wieder zum Kochen gebracht.
Die Stimmung auf der Schlosswiese wird diesen Sommer wieder zum Kochen gebracht.(Bild: Evelyn Hronek)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Heiße Electrobeats, legendäre Dance-Klassiker und Austro-Pop-Hits – auf der Schlosswiese in Moosburg geht diesen Juli die musikalische Post ab! Für Stimmung wird an vier Sommerabenden garantiert! 

0 Kommentare

Electric Callboy sind längst mehr als ein Geheimtipp – sie sind ein Phänomen. Bekannt für ihre explosive Mischung aus modernem Metalcore und elektronischen Beats haben sie sich eine Fangemeinde erspielt, die über Genregrenzen hinausreicht. Und damit die Betriebstemperatur in Moosburg am 24. Juli von erster Minute an stimmt, hat die Band mit den „H-Blockx“ und „From Fall to Spring“ ein Mega-Support-Paket geschnürt.

DL-Legende Gigi D‘Agostino sorgt für Dance-Nostalgie.
DL-Legende Gigi D‘Agostino sorgt für Dance-Nostalgie.(Bild: Andreas Tröster)
Electric Callboy heizen den Fans so richtig ein.
Electric Callboy heizen den Fans so richtig ein.(Bild: Szene Openair)
Die H-Blockx bringen die Schlosswiese auf Betriebstemperatur.
Die H-Blockx bringen die Schlosswiese auf Betriebstemperatur.(Bild: Danny Kötter/thezitterman.jpg)

DJ-Legende heizt ein
Eingebettet ist dieser metallische Abend in rot-weiß-rote Kult-Sounds. Denn Donnerstag und Samstag (23. und 25. Juli) sorgt das Austropop-Duo Seiler & Speer für Stimmung. Das große Finale der Moosburg-Konzert-Saison geht dann am 26. Juli über die Bühne: Wenn Dance-Legende Gigi D’Agostino mit seinen Fans in eine Nacht voller Nostalgie und legendärer Beats eintaucht.

Informationen und Karten für die Sommer-Konzert-Highlights auf der Schlosswiese Moosburg auf www.semtainment.atwww.oeticket.com und in allen Ö-Ticketvorverkaufsstellen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
03.05.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Das deutsche Influencer-Paar Julian Claßen und Palina erwartet ein Baby.
Palina postete Fotos
Influencer Julian Claßen wird zum dritten Mal Papa
Die Spritpreise in Deutschland sind unmittelbar nach der Einführung des Tankrabatts nicht ...
Alte Steuersätze
Spritpreise in Deutschland trotz Rabatt gestiegen
US-Präsident Donald Trump umgeht den Kongress: Das Weiße Haus erklärt die Kampfhandlungen im ...
Brief an Kongress
Trump: „Die Kämpfe im Iran sind beendet!“
Am Sonntag, den 15. Februar, gab Schlagerstar Michelle in Berlin das letzte Konzert ihrer ...
„Geht uns nicht gut“
Nur 3 Monate nach Verlobung: Michelle wieder solo!
Der Tankrabatt hat zu einem Andrang bei den Tankstellen in Deutschland geführt (Symbolbild).
Preise stark gesunken
Rabatt: Lange Schlangen vor deutschen Tankstellen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sie haben ihn! HiPP-Erpresser ist gefasst
157.297 mal gelesen
Erfolg für die eigens eingesetzte Sonderkommission „Glas“ – und vorsichtiges Aufatmen im Krimi ...
Niederösterreich
Horror-Unfall: Mädchen (12) nach Crash mit Pkw tot
123.496 mal gelesen
Die Unfallstelle im Kreuzungsbereich
Salzburg
Safterl-Milliardär macht Mateschitz Konkurrenz
119.245 mal gelesen
Links im Bild: Hans-Peter Wild mit seiner Lebenspartnerin Christine Drage. Rechts: Mark ...
Innenpolitik
SPÖ schwört sich ein: Kampf gegen den Austro-Trump
3287 mal kommentiert
Innenpolitik
Dieser Sager von Kickl sorgt für neuen Zündstoff
806 mal kommentiert
Im Festzelt am Linzer Urfahranermarkt heizte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl am 1. Mai ...
Österreich
Immer mehr Gemeinden prüfen jetzt eine Poolsteuer
723 mal kommentiert
Rein ins kühle Nass! Für mehr als die Hälfte der Österreicher gehört ein Pool zum persönlichen ...
Mehr Kärnten
Highlights in Moosburg
Konzertabende voller Energie, Hits und Emotionen
45 Jahre Live
Spitzenacts: Jetzt Tickets für Schladming sichern!
Betrugsopfer
Daten aktualisieren? Bankomatkarte wird abgeholt?
Krone Plus Logo
„Wäre noch Coach“
Das sagt Zürich-Trainer Messner nach dem Aus
Die Laudatio
„Qualitätsjournalismus muss Gegenbewegung sein!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf