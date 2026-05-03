Konzertabende voller Energie, Hits und Emotionen

Heiße Electrobeats, legendäre Dance-Klassiker und Austro-Pop-Hits – auf der Schlosswiese in Moosburg geht diesen Juli die musikalische Post ab! Für Stimmung wird an vier Sommerabenden garantiert!
Electric Callboy sind längst mehr als ein Geheimtipp – sie sind ein Phänomen. Bekannt für ihre explosive Mischung aus modernem Metalcore und elektronischen Beats haben sie sich eine Fangemeinde erspielt, die über Genregrenzen hinausreicht. Und damit die Betriebstemperatur in Moosburg am 24. Juli von erster Minute an stimmt, hat die Band mit den „H-Blockx“ und „From Fall to Spring“ ein Mega-Support-Paket geschnürt.
DJ-Legende heizt ein
Eingebettet ist dieser metallische Abend in rot-weiß-rote Kult-Sounds. Denn Donnerstag und Samstag (23. und 25. Juli) sorgt das Austropop-Duo Seiler & Speer für Stimmung. Das große Finale der Moosburg-Konzert-Saison geht dann am 26. Juli über die Bühne: Wenn Dance-Legende Gigi D’Agostino mit seinen Fans in eine Nacht voller Nostalgie und legendärer Beats eintaucht.
Informationen und Karten für die Sommer-Konzert-Highlights auf der Schlosswiese Moosburg auf www.semtainment.at, www.oeticket.com und in allen Ö-Ticketvorverkaufsstellen.
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