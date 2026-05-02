Ansturm auf den Weinfrühling im Südburgenland

Das Fazit: „Wir sind sehr zufrieden. Die Busse haben den ganzen Tag durchgehalten – ohne nachladen zu müssen“, heißt es von den VBB. Gerade die vielen Höhenmeter hätten gezeigt, dass die Technik funktioniert. Denn beim Bergabfahren gewinnen die Fahrzeuge Energie zurück. Mit ihrer 111-kWh-Batterie kommen die Busse je nach Strecke auf eine Reichweite von 200 bis 300 Kilometern. Gefordert waren die Neuzugänge jedenfalls von der ersten Minute an: Viele Fahrgäste, kaum Standzeiten und ständig wechselnde Belastung – genau jener Alltag also, an dem neue Fahrzeuge gemessen werden.