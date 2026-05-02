Billiges Gelächter | Seelenbrüder

Seelenbrüder. Ja, wenn sie im Kreise ihrer Anhänger Reden schwingen, dann sind Babler und Kickl ganz groß. Da ist keine Pointe zu schlecht oder zu tief. Der Applaus der engsten Fangemeinde – er ist, mehr oder weniger unabhängig vom Gesagten auf dem Podium, garantiert. So spinnefeind Kickl und Babler einander sein mögen: In mancher Hinsicht sind sie ja doch – auch wenn sie das sicher ganz vehement abstreiten würden – Seelenbrüder. Beide poltern und rüpeln gerne. Beide fühlen sich unter ihresgleichen am wohlsten. Beide kämpfen mehr oder weniger um die selben Wähler. Der größte Unterschied: Der eine hat Erfolg, der andere – bisher?- nicht...