GAK kurz vor dem Ziel: „War Spiel meines Lebens!“

Das Wasser stand den Feldhofer-Burschen nach nur einem Punkt in den letzten vier Spielen bis zum Hals, den Motor wieder anzuwerfen, war nicht so einfach – zumal personelle Sorgen plagten: Der gesperrte Hofleitner war gestern aber der einzige Ausfall, denn GAK-Topscorer Ramiz Harakate gewann (trotz Schulterproblemen) den Wettlauf mit der Zeit, war im Überlebenskampf von Beginn an einsatzbereit.