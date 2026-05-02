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GAK kurz vor dem Ziel: „War Spiel meines Lebens!“

Fußball National
02.05.2026 22:22
Mark Grosse war groß im Bild beim GAK.
Mark Grosse war groß im Bild beim GAK.(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)
Porträt von Volker Silli
Von Volker Silli

„Tor für den GAK“ – das hallte am Samstag gleich viermal durch die Liebenauer Arena! Der bitter benötigte Befreiungsschlag im Abstiegskampf (dem Ried mit einem 2:0 gegen Linz endgültig Ade gesagt hat) ist den Roten gelungen – jetzt sieht’s im Finish der Qualifikationsrunde (daheim gegen Altach und auswärts gegen Blau-Weiß Linz) wieder besser aus.

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Das Wasser stand den Feldhofer-Burschen nach nur einem Punkt in den letzten vier Spielen bis zum Hals, den Motor wieder anzuwerfen, war nicht so einfach – zumal personelle Sorgen plagten: Der gesperrte Hofleitner war gestern aber der einzige Ausfall, denn GAK-Topscorer Ramiz Harakate gewann (trotz Schulterproblemen) den Wettlauf mit der Zeit, war im Überlebenskampf von Beginn an einsatzbereit.

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