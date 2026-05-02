GAK kurz vor dem Ziel: „War Spiel meines Lebens!“

„Tor für den GAK“ – das hallte am Samstag gleich viermal durch die Liebenauer Arena! Der bitter benötigte Befreiungsschlag im Abstiegskampf (dem Ried mit einem 2:0 gegen Linz endgültig Ade gesagt hat) ist den Roten gelungen – jetzt sieht’s im Finish der Qualifikationsrunde (daheim gegen Altach und auswärts gegen Blau-Weiß Linz) wieder besser aus.
Das Wasser stand den Feldhofer-Burschen nach nur einem Punkt in den letzten vier Spielen bis zum Hals, den Motor wieder anzuwerfen, war nicht so einfach – zumal personelle Sorgen plagten: Der gesperrte Hofleitner war gestern aber der einzige Ausfall, denn GAK-Topscorer Ramiz Harakate gewann (trotz Schulterproblemen) den Wettlauf mit der Zeit, war im Überlebenskampf von Beginn an einsatzbereit.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.