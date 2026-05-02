Ferlach bezwingt Krems im Siebenmeterschießen

Ferlach hat sich am Samstag in seiner Viertelfinalserie der Handball Liga Austria (HLA) daheim gegen Meister Krems dramatisch nach Siebenmeterschießen mit einem 46:45 die 1:0-Führung im „best of three“-Duell geholt.
Nach der Verlängerung war es 35:35 (31:31,14:11) gestanden. Die Kärntner haben nun am Mittwoch auswärts die Chance auf den Aufstieg. Das könnte auch Grunddurchgangssieger Bad Vöslau nach einem 30:25 (15:12)-Heimerfolg bei Bärnbach/Köflach schaffen.
Den Auswärtssieg schon in der Tasche haben die Füchse aus Bruck/Trofaiach, und zwar in Form eines 30:28 (14:15) beim HC Linz. Als einzige der zweiten Partien schon am Dienstag findet Fivers Margareten gegen Hard statt, in diesem Duell hatten die Wiener am Freitag in Vorarlberg einen 33:32-Sieg eingefahren.
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