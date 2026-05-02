Ferlach bezwingt Krems im Siebenmeterschießen

Den Auswärtssieg schon in der Tasche haben die Füchse aus Bruck/Trofaiach, und zwar in Form eines 30:28 (14:15) beim HC Linz. Als einzige der zweiten Partien schon am Dienstag findet Fivers Margareten gegen Hard statt, in diesem Duell hatten die Wiener am Freitag in Vorarlberg einen 33:32-Sieg eingefahren.