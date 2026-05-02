Napoli lässt Punkte liegen! Inter reicht ein Remis

Nach einem 0:0 von Titelverteidiger Napoli gegen Como reicht Leader Inter Mailand am Sonntag bereits ein Punkt gegen Parma, um zum 21. Mal italienischer Fußball-Meister zu werden.
Für Napoli geht es in den verbleibenden drei Runden darum, Platz zwei zu verteidigen, Como indes steht als Fünfter vor dem Einzug in den Europacup. Die Mannschaft von Cesc Fabregas trotzte Napoli in dieser Saison zwei torlose Remis ab und warf das Team von Antonio Conte zudem aus dem Cup.
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