Keine Tore im NÖ-Schlager St. Pölten gegen Admira

Die Gastgeber hatten im Spiel nach vorne kaum Ideen, zwei Topchancen schauten vor der Pause trotzdem heraus. Bernd Gschweidl brachte einen Kopfball nicht aufs Tor (28.), zudem scheiterte Marco Djuricin an Admira-Tormann Clemens Steinbauer (44.). Nach dem Seitenwechsel blieben spielerische Highlights Mangelware. Kopfbälle von Matteo Meisl (51.) und Lukas Malicsek (72.) verfehlten das Tor. Für St. Pölten traf Filip Perovic am Fünfer den Ball nicht (80.). Das 0:0 war die logische Folge und mit Blick auf die vergangenen Wochen wenig überraschend. St. Pölten spielte zum dritten Mal in Folge 0:0, für die Admira war es die dritte Nullnummer in den jüngsten vier Partien.