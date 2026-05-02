Miami: Straka klettert bei PGA-Turnier in Top 15

Sepp Straka hat beim PGA-Signature-Turnier in Miami vor der Schlussrunde wieder Chancen auf einen Spitzenplatz. Österreichs bester Golfer spielte am Samstag mit einer 68 (vier unter Par) seine bisher beste Runde beim 20-Mio.-Dollar-Event und kletterte nach vier Birdies und einem Bogey im Zwischenranking von Platz 34 in die Top 15.
In Führung liegt weiter der US-Amerikaner Cameron Young, der nach dem Sieg bei der Players Championship im März das Double in Florida anpeilt.
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