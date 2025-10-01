Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuer Lebensabschnitt

Prinzessin Amalia hat Militärausbildung begonnen

Royals
01.10.2025 10:50
Kronprinzessin Amalia ist das erste weibliche Mitglied der Königsfamilie, das eine ...
Kronprinzessin Amalia ist das erste weibliche Mitglied der Königsfamilie, das eine Militärausbildung macht.(Bild: EPA/SEM VAN DER WAL)

Im Juli feierte Kronprinzessin Amalia stolz ihren Bachelor-Abschluss. Wie der Palast mitteilte, beginnt für die Tochter von König Willem-Alexander und Königin Màxima jetzt ein neues Kapitel auf dem Weg zum Thron: Die 21-Jährige hat ihre Militärausbildung begonnen.

0 Kommentare

Nach ihrem Trip zur UNO nach New York beginnt für Kronprinzessin Amalia jetzt ein neuer Lebensabschnitt. Wie der niederländische Palast Anfang der Woche bekannt gab, hat die Thronfolgerin am Dienstag neben ihrem Jusstudium offiziell ihre Militärausbildung aufgenommen. Ein wichtiger Schritt für Amalia auf dem Weg zu ihrer künftigen Rolle als Königin.

„In Reservestab der Streitkräfte aufgenommen“
„Der König hat per Königlichem Erlass mit Wirkung zum 30. September die Prinzessin von Oranien in den Reservestab der Streitkräfte aufgenommen – und zwar im Rang eines Matrosen dritter Klasse bei der Königlichen Marine und im Rang eines Soldaten dritter Klasse bei der Königlichen Landstreitkraft und der Königlichen Luftwaffe“, hieß es dazu in einem Statement, das auch auf der Webseite des Königshauses veröffentlicht wurde. 

Letzte Woche war Amalia mit ihrer Mutter Màxima bei der UNO zu Gast, jetzt hat sie ihre ...
Letzte Woche war Amalia mit ihrer Mutter Màxima bei der UNO zu Gast, jetzt hat sie ihre Militärausbildung begonnen.(Bild: AFP/MANDEL NGAN)

Amalia wird am renommierten Defensity College ihre Ausbildung absolvieren. „Sie wird verschiedene theoretische Module und Schulungen absolvieren und als Werkstudentin beim Verwaltungsstab der Verteidigung anfangen“, wurde vom Palast über die Ausbildung Amalias beim Militär weiter mitgeteilt. 

Das Ziel sei eine „persönliche, berufliche und militärische Entwicklung“. Amalia werde die Tätigkeit allerdings „unentgeltlich“ ausüben, unterstrich der Palast.

Erstes weibliches Mitglied der Königsfamilie beim Militär
Wegen ihres Armbruchs nach dem Sturz von einem Pferd Ende des Sommers kann Amalia zunächst nicht an allen körperlichen Ausbildungsteilen des anstehenden Militärprogramms teilnehmen. Diese will sie erst nach vollständiger Genesung nachholen, gab der Palast zudem bekannt. „Die allgemeine militärische Ausbildung wurde verschoben, bis sie sich vollständig von ihrem Armbruch erholt hat. Nach Abschluss der allgemeinen militärischen Ausbildung wird sie zur Unteroffizierin befördert.“

Lesen Sie auch:
Königin Máxima und Kronprinzessin Amalia Seite an Seite bei der UNO-Generalversammlung in New ...
„Königin im Werden“
Amalia sorgt im Minikleid bei der UNO für Aufsehen
25.09.2025
Mutter-Tochter-Power
Königin Máxima und Amalia im Business-Look
23.09.2025
Royaler Ideen-Klau?
Prinzessin Amalia kupfert bei Prinzessin Kate ab!
11.09.2025

Amalia ist die erste Frau der königlichen Familie im Militärdienst. Neben der 21-Jährigen hat das Königspaar noch zwei weitere Töchter. Die 20-jährige Alexia und Schwester Ariane (18).

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
248.811 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
158.698 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Wirtschaft
Wer FinanzOnline nicht umstellt, riskiert Strafen
124.764 mal gelesen
Viele Nutzer verwenden beim Login bereits die ID-Austria – dennoch sind nun zahlreiche ...
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1677 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1173 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Wirtschaft
Nächste saftige Teuerung bei Lebensmitteln
1160 mal kommentiert
Mehr Royals
Treffen mit Selenskyj
Prinzessin Anne besucht überraschend die Ukraine
Neuer Lebensabschnitt
Prinzessin Amalia hat Militärausbildung begonnen
Königin Mathilde
Monarchin versprühte ihren Charme in Wiener Museum
Machtwort von Charles!
Keine Weihnachts-Einladung für Andrew und „Fergie“
Robe mit Wow-Faktor
Charlotte Casiraghi legt funkelnden Auftritt hin
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf