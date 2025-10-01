Prinzessin Amalia hat Militärausbildung begonnen

Nach ihrem Trip zur UNO nach New York beginnt für Kronprinzessin Amalia jetzt ein neuer Lebensabschnitt. Wie der niederländische Palast Anfang der Woche bekannt gab, hat die Thronfolgerin am Dienstag neben ihrem Jusstudium offiziell ihre Militärausbildung aufgenommen. Ein wichtiger Schritt für Amalia auf dem Weg zu ihrer künftigen Rolle als Königin.

„In Reservestab der Streitkräfte aufgenommen“

„Der König hat per Königlichem Erlass mit Wirkung zum 30. September die Prinzessin von Oranien in den Reservestab der Streitkräfte aufgenommen – und zwar im Rang eines Matrosen dritter Klasse bei der Königlichen Marine und im Rang eines Soldaten dritter Klasse bei der Königlichen Landstreitkraft und der Königlichen Luftwaffe“, hieß es dazu in einem Statement, das auch auf der Webseite des Königshauses veröffentlicht wurde.