Prinzessin Amalia hat Militärausbildung begonnen

Im Juli feierte Kronprinzessin Amalia stolz ihren Bachelor-Abschluss. Wie der Palast mitteilte, beginnt für die Tochter von König Willem-Alexander und Königin Màxima jetzt ein neues Kapitel auf dem Weg zum Thron: Die 21-Jährige hat ihre Militärausbildung begonnen.
Nach ihrem Trip zur UNO nach New York beginnt für Kronprinzessin Amalia jetzt ein neuer Lebensabschnitt. Wie der niederländische Palast Anfang der Woche bekannt gab, hat die Thronfolgerin am Dienstag neben ihrem Jusstudium offiziell ihre Militärausbildung aufgenommen. Ein wichtiger Schritt für Amalia auf dem Weg zu ihrer künftigen Rolle als Königin.
„In Reservestab der Streitkräfte aufgenommen“
„Der König hat per Königlichem Erlass mit Wirkung zum 30. September die Prinzessin von Oranien in den Reservestab der Streitkräfte aufgenommen – und zwar im Rang eines Matrosen dritter Klasse bei der Königlichen Marine und im Rang eines Soldaten dritter Klasse bei der Königlichen Landstreitkraft und der Königlichen Luftwaffe“, hieß es dazu in einem Statement, das auch auf der Webseite des Königshauses veröffentlicht wurde.
Amalia wird am renommierten Defensity College ihre Ausbildung absolvieren. „Sie wird verschiedene theoretische Module und Schulungen absolvieren und als Werkstudentin beim Verwaltungsstab der Verteidigung anfangen“, wurde vom Palast über die Ausbildung Amalias beim Militär weiter mitgeteilt.
Das Ziel sei eine „persönliche, berufliche und militärische Entwicklung“. Amalia werde die Tätigkeit allerdings „unentgeltlich“ ausüben, unterstrich der Palast.
Erstes weibliches Mitglied der Königsfamilie beim Militär
Wegen ihres Armbruchs nach dem Sturz von einem Pferd Ende des Sommers kann Amalia zunächst nicht an allen körperlichen Ausbildungsteilen des anstehenden Militärprogramms teilnehmen. Diese will sie erst nach vollständiger Genesung nachholen, gab der Palast zudem bekannt. „Die allgemeine militärische Ausbildung wurde verschoben, bis sie sich vollständig von ihrem Armbruch erholt hat. Nach Abschluss der allgemeinen militärischen Ausbildung wird sie zur Unteroffizierin befördert.“
Amalia ist die erste Frau der königlichen Familie im Militärdienst. Neben der 21-Jährigen hat das Königspaar noch zwei weitere Töchter. Die 20-jährige Alexia und Schwester Ariane (18).
