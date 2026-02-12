Vorteilswelt
Bitteres Geständnis

Zayn Malik war wohl nie in Gigi Hadid verliebt

Society International
12.02.2026 11:26
Der britische Sänger Zayn Malik hat mit einem Geständnis über seine Ex-Freundin Gigi Hadid ...
Der britische Sänger Zayn Malik hat mit einem Geständnis über seine Ex-Freundin Gigi Hadid aufhorchen lassen.(Bild: AFP/Getty Images)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Einst waren Sänger Zayn Malik (33) und Model Gigi Hadid (30) ein Traumpaar. Doch nun hat der 33-Jährige ausgepackt, dass er wohl nie in seine Ex-Freundin verliebt gewesen sei. „Damals dachte ich vielleicht, es sei Liebe“, sagte der Brite im Podcast „Call Her Daddy“.

„Aber als ich älter wurde, wurde mir klar, dass es vielleicht doch keine Liebe war. Vielleicht war es Lust. Vielleicht war es dies, vielleicht war es das. Ich glaube nicht, dass es Liebe war“, führte der ehemalige One-Direction-Sänger weiter aus und urteilte damit hart über eine lange Beziehung.

Immerhin hatten Malik und das Supermodel Hadid seit 2015 eine On-Off-Beziehung. Im November 2015 waren sie erstmals gemeinsam gesichtet worden, sechs Jahre mit gemeinsamen Auftritten folgten. 2020 kam die gemeinsame Tochter Khai zur Welt, im Jahr 2021 gaben Malik und Hadid schließlich ihre Trennung bekannt.

In diesem Posting schrieb der Sänger über seine Ex-Freundin:

„Um fair zu sein und das hier offiziell zu sagen: Ich werde G immer lieben, denn sie ist der Grund, warum mein Kind auf dieser Welt ist, und ich habe größten Respekt vor ihr“, stellte der Brite klar. Sein Verständnis von Liebe habe sich im Vergleich zu 2015 weiterentwickelt und entwickle sich auch jetzt ständig weiter. Ohne Hadid wäre er nicht der Mann, der er heute sei, schrieb er einmal auf Instagram.

Hadid wieder in Beziehung
Bereits 2024 hatte Malik in der „The Zach Sang Show“ aufhorchen lassen: Er wisse nicht, ob er jemals wirklich verliebt gewesen sei, sagte er. Darauf aufbauend stellte ihm Alex Cooper im Podcast die Frage, ob er noch immer zu dieser Aussage stehe.

Seine Ex-Freundin ist inzwischen wieder in einer Beziehung, und zwar mit US-Schauspieler Bradley Cooper (51). Erste Gerüchte kamen bereits im Herbst 2023 auf. Nun sollen die beiden Hochzeitspläne haben.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
