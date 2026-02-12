Zayn Malik war wohl nie in Gigi Hadid verliebt

Einst waren Sänger Zayn Malik (33) und Model Gigi Hadid (30) ein Traumpaar. Doch nun hat der 33-Jährige ausgepackt, dass er wohl nie in seine Ex-Freundin verliebt gewesen sei. „Damals dachte ich vielleicht, es sei Liebe“, sagte der Brite im Podcast „Call Her Daddy“.
„Aber als ich älter wurde, wurde mir klar, dass es vielleicht doch keine Liebe war. Vielleicht war es Lust. Vielleicht war es dies, vielleicht war es das. Ich glaube nicht, dass es Liebe war“, führte der ehemalige One-Direction-Sänger weiter aus und urteilte damit hart über eine lange Beziehung.
Immerhin hatten Malik und das Supermodel Hadid seit 2015 eine On-Off-Beziehung. Im November 2015 waren sie erstmals gemeinsam gesichtet worden, sechs Jahre mit gemeinsamen Auftritten folgten. 2020 kam die gemeinsame Tochter Khai zur Welt, im Jahr 2021 gaben Malik und Hadid schließlich ihre Trennung bekannt.
In diesem Posting schrieb der Sänger über seine Ex-Freundin:
„Um fair zu sein und das hier offiziell zu sagen: Ich werde G immer lieben, denn sie ist der Grund, warum mein Kind auf dieser Welt ist, und ich habe größten Respekt vor ihr“, stellte der Brite klar. Sein Verständnis von Liebe habe sich im Vergleich zu 2015 weiterentwickelt und entwickle sich auch jetzt ständig weiter. Ohne Hadid wäre er nicht der Mann, der er heute sei, schrieb er einmal auf Instagram.
Hadid wieder in Beziehung
Bereits 2024 hatte Malik in der „The Zach Sang Show“ aufhorchen lassen: Er wisse nicht, ob er jemals wirklich verliebt gewesen sei, sagte er. Darauf aufbauend stellte ihm Alex Cooper im Podcast die Frage, ob er noch immer zu dieser Aussage stehe.
Seine Ex-Freundin ist inzwischen wieder in einer Beziehung, und zwar mit US-Schauspieler Bradley Cooper (51). Erste Gerüchte kamen bereits im Herbst 2023 auf. Nun sollen die beiden Hochzeitspläne haben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.