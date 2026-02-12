Zayn Malik war wohl nie in Gigi Hadid verliebt

„Um fair zu sein und das hier offiziell zu sagen: Ich werde G immer lieben, denn sie ist der Grund, warum mein Kind auf dieser Welt ist, und ich habe größten Respekt vor ihr“, stellte der Brite klar. Sein Verständnis von Liebe habe sich im Vergleich zu 2015 weiterentwickelt und entwickle sich auch jetzt ständig weiter. Ohne Hadid wäre er nicht der Mann, der er heute sei, schrieb er einmal auf Instagram.