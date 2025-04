Dürre bremst Stromfluss aus Wasserkraftwerken

In Niederösterreich spiegelt sich der geringe Niederschlag in der Stromproduktion wider. Laut dem börsennotierten Energieversorger EVN lag die Erzeugung in einzelnen Monaten um bis zu 50 Prozent unter der Erwartung. Auch für die Trinkwasserversorgung sei das Thema relevant. „Aktuell sind die Wasserstände in unseren Brunnenfeldern stabil und wir sehen uns für den Sommer gut gerüstet“, erklärte das Unternehmen.