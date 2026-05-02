„Held größten Kalibers!“ Große Trauer um Zanardi

Zanardi war in der Formel 1 zwischen 1991 und 1999 bei über 40 Rennen dabei. Er fuhr unter anderem für Lotus und Williams. Nach dem Ende seiner Formel-1-Karriere verunglückte er nach einem Boxenstopp bei einem Rennen in der Champ-Car-Serie auf dem Lausitzring schwer. Ihm mussten beide Beine amputiert werden. Bei den Paralympischen Spielen in London 2012 und Rio de Janeiro 2016 war er im Radsport erfolgreich.