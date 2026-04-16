Massimo Sinató veröffentlicht emotionale Nachricht

Schauspielerin Esther Schweins musste in dieser Woche ihr Aus bei „Let‘s Dance“ verkünden. Ihr Profi-Tanzpartner Massimo Sinató meldete sich nun auf Instagram mit einer emotionalen Botschaft zu Wort. Denn der Ausstieg bei der RTL-Tanzshow war in dieser Woche nicht der einzige schwierige Moment für den 45-Jährigen.
Am Montag gab Esther Schweins bekannt, dass sie schweren Herzens bei „Let‘s Dance“ aufhören müsse. „Ihr Lieben, manchmal spricht der Körper ja eine sehr klare Sprache und meiner hat sich heute Morgen entschieden, nicht mehr zu flüstern, sondern sehr deutlich zu sagen ,Rien ne va plus‘ – nichts geht mehr“, erklärte Schweins ihre Entscheidung und bezog sich dabei unter anderem auf ihre zwei gebrochenen Rippen. „Was aber bleibt, ist vor allem eins, das ist Dankbarkeit.“
„Danke für diese besondere Reise“
Mit Schweins‘ Ausstieg ist aber auch Massimo Sinatós „Let‘s Dance“-Abenteuer für dieses Jahr vorbei. Der Profitänzer meldete sich nun mit rührenden Worten an seine Tanzpartnerin auf Instagram. „Leider ist unsere Reise vorbei“, schrieb er dort.
Und weiter: „Liebe Esther Schweins, ich habe es geliebt, dich zu unterrichten, mit dir zu tanzen und über das Leben zu philosophieren. Danke für diese besondere Reise. Du bist ein wunderbarer Mensch und hast ein Herz aus Gold. Aber jetzt erst mal gute Besserung. Ich bin stolz auf dich.“
„Verlust eines geliebten Menschen“
Und dann verriet Sinató, dass er abseits des „Let‘s Dance“-Aus auch privat schwierige Tage hinter sich habe. „Es war für mich eine turbulente und emotionale Woche, zunächst der Verlust eines geliebten Menschen und dann das vorzeitige Ausscheiden von Esther und mir.“ Weiter ins Detail geht der Profitänzer jedoch nicht.
Unter dem Beitrag sammelten sich schnell zahlreiche Beileidsbekundungen, aber auch aufmunternde Worte zum „Let‘s Dance“-Aus. „Danke für eure Tänze! Alles Gute für Euch beide“, schrieb ein Fan etwa. Und ein anderer fügte hinzu: „Es war einfach magisch, euch beim Tanzen zuzusehen! Danke für die Reise.“
Sieger der Herzen
Und das beweist: Auch wenn sich Esther Schweins und Massimo Sinató den „Let‘s Dance“-Thron nicht mehr holen können, in die Herzen der Fans haben sich die beiden auf jeden Fall getanzt!
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