Massimo Sinató veröffentlicht emotionale Nachricht

Am Montag gab Esther Schweins bekannt, dass sie schweren Herzens bei „Let‘s Dance“ aufhören müsse. „Ihr Lieben, manchmal spricht der Körper ja eine sehr klare Sprache und meiner hat sich heute Morgen entschieden, nicht mehr zu flüstern, sondern sehr deutlich zu sagen ,Rien ne va plus‘ – nichts geht mehr“, erklärte Schweins ihre Entscheidung und bezog sich dabei unter anderem auf ihre zwei gebrochenen Rippen. „Was aber bleibt, ist vor allem eins, das ist Dankbarkeit.“