„Let‘s Dance“: Am Tanzparkett glühen die Sohlen

Der ORF setzt heuer aufgrund der Austragung des Eurovision Song Contest in der Wiener Stadthalle aus, aber bei RTL wird ab heute Abend wieder getanzt: „Let’s Dance“ (20.15 Uhr) geht mit unterschiedlichen Stars und Sternchen bereits in Saison Nr. 19.
Aufgrund des Eurovision Song Contest bleibt der Ballroom am Küniglberg heuer geschlossen. Wer auf das traditionelle Tanzvergnügen nicht verzichten möchte, der zappt ab heute Abend zum deutschen Privatsender RTL. Dort geht „Let’s Dance“ in seine 19. Staffel und wartet einmal mehr mit einem durchaus prominenten Feld an deutschen Hobbytänzern aus unterschiedlichen Bereichen der Öffentlichkeit auf.
Übers Parkett wirbelt u. a. der omnipräsente Schlagerprinz Ross Antony, das kultige No Angels-Bandviertel Nadja Benaissa, die Kultmoderatorin Sonya Kraus, Rapper Milano, Schlagersternchen Anna-Carina Woitschack und der bei Tokio Hotel eher im Hintergrund agierende Schlagzeuger Gustav Schäfer. Wer mit wem tanzt wird vor der großen Kennenlernshow heute Abend noch nicht verraten – so weiß auch die Wiener Profi-Tänzerin Kathrin Menzinger noch nicht, mit wem sie übers Parkett fegen wird. Ditto Vadim Garbuzov, der Ukrainer, der jahrelang bei den „Dancing Stars“ brillierte.
Garantiert wieder alle Blicke auf sich ziehen wird Moderatorin Victoria Swarovski. Die 32-jährige Innsbruckerin ist schon seit der elften Staffel nicht mehr von „Let’ Dance“ wegzudenken und moderiert traditionell mit RTL-Allzweckwaffe Daniel Hartwich. Doch dieses Mal wird es für die Kristallerbin stressiger – schließlich führt sie Mitte Mai gemeinsam mit Komiker Michael Ostrowski für den ORF durch den Song Contest in Wien. Obwohl sie wohl mehrmals zwischen Köln und Wien hin- und herjetten wird, will sie planmäßig nur eine einzige „Let’s Dance“-Show auslassen – in Folge 10 wird sie vom Bremer Sportmoderations-Ass Laura Wontorra ersetzt.
Alle anderen Sendungen inkl. das Finale am 22. Mai (fünf Tage nach dem ESC-Finale) sollen trotz hohen Stressfaktors mit Swarovski über die Bühne gehen. Dann wissen wir auch, wer Diego Pooth als Staffelsieger folgt.
