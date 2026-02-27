„Let‘s Dance“: Am Tanzparkett glühen die Sohlen

Garantiert wieder alle Blicke auf sich ziehen wird Moderatorin Victoria Swarovski. Die 32-jährige Innsbruckerin ist schon seit der elften Staffel nicht mehr von „Let’ Dance“ wegzudenken und moderiert traditionell mit RTL-Allzweckwaffe Daniel Hartwich. Doch dieses Mal wird es für die Kristallerbin stressiger – schließlich führt sie Mitte Mai gemeinsam mit Komiker Michael Ostrowski für den ORF durch den Song Contest in Wien. Obwohl sie wohl mehrmals zwischen Köln und Wien hin- und herjetten wird, will sie planmäßig nur eine einzige „Let’s Dance“-Show auslassen – in Folge 10 wird sie vom Bremer Sportmoderations-Ass Laura Wontorra ersetzt.