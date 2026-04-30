Bekanntes Duo bleibt an der Spitze der Liste Fritz

Bei der Landtagswahl 2022 erzielte die Liste Fritz 9,9 Prozent, um 4,4 mehr als bei der Wahl 2018. Das Ziel für September 2027 lautet 15 Prozent und die Bereitschaft zur Regierungsverantwortung. „Wir haben in der Opposition Kontrolle immer groß geschrieben und Missstände aufgezeigt. Wir sind aber auch bereit, selbst Verantwortung zu übernehmen“, meint das Duo.