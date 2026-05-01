Schöne Worte, Mahnung, Aktiv-Pension und ein Video

Applaus für das neue Video der Tiroler SPÖ

Dieser Anspruch spiegle sich auch im politischen Zugang der SPÖ Tirol wider: „Politik ist kein Wettbewerb um Applaus. Politik zu machen ist ein Auftrag – ein Auftrag, Verantwortung zu übernehmen und das Leben der Menschen Schritt für Schritt besser zu machen“, so Wohlgemuth. Mit der neuen Kampagne der SPÖ Tirol „Stabil an deiner Seite“ werde dieser Zugang auch klar sichtbar gemacht: „Stabil heißt: Wir machen unsere Arbeit auch dann, wenn niemand hinschaut. An deiner Seite heißt: nicht über den Menschen zu stehen, sondern neben ihnen – dort, wo die Herausforderungen des Alltags spürbar werden.“ Für positive Debatten sorgte übrigens auch sein neues Video, das er tags zuvor erstmals präsentierte.