Die neue Kontrolle der Regierung kommt von außen

Kritik darüber, dass neue Kontrolle von außen kommt

Außerdem ging es um die Neubestellung des Direktors für den Stadtrechnungshof. Bereits im Vorfeld gab es Diskussionen, weil mit Hannes Walder eine externe Person ausgewählt wurde. Er wird die Kontrollfunktion der Stadtregierung übernehmen. „Wurde hier wirklich der fachlich beste oder der politisch passendste Kandidat ausgewählt?“, fragte Tom Mayer (Liste Fritz). „Wo kann man sich denn selbst den Prüfer aussuchen? Das ist doch ein Problem. Unser Vorschlag wäre, das Stadtrecht zu ändern: Bei der Bestellung des Direktors soll es eine Zweidrittel-Mehrheit im Gemeinderat brauchen, sodass man zumindest Teile der Opposition überzeugen muss“, schlug Gregor Sanders (KPÖ) vor.