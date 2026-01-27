Tirol Werbung sorgt mit Sujet wieder für Eklat

„Das ist in diesem Fall nicht gelungen“

Die Tirol Werbung hat die Posts mittlerweile wieder gelöscht. Gegenüber der „Krone“ hieß es: „Wir wollten mit unserem Posting zum Vergleich zwischen Tirol und Südtirol einem aktuellen Trend auf Instagram folgen, in dem sich Destinationen vorstellen und auch humorvoll vergleichen. Das ist in diesem Fall nicht gelungen und wurde der besonderen Beziehung zwischen Südtirol und Tirol leider in keinster Weise gerecht. Da dieses Posting in dieser Form ein Fehler war, haben wir es unverzüglich gelöscht.“