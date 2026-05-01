Langzeit-Bürgermeister tritt nach 40 Jahren zurück

„Stand schon länger fest“

„Mein Entschluss, vor den Wahlen das Amt zu übergeben, stand schon länger fest“, sagte Schöpf zur „TT“. Er werde noch den Rechnungsabschluss 2025 verantworten, Riml dann das neue Budget für 2027. Riml habe so auch genügend Zeit, sich für vor den Bürgermeisterwahlen 2028 einzuarbeiten.