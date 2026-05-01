Nervöser Babler | Erstaunlicher Applaus

Erstaunlicher Applaus. Die Nervosität Bablers war auch für Maiaufmarsch-Beobachterin Conny Bischofberger nicht zu übersehen. Der „Krone“-Kolumnistin fiel auch auf, dass der Bundesparteivorsitzende und Vizekanzler seine Rede „erst zögerlich, mit verhaltenem Applaus“, gestartet hatte, „dann immer furioser“ wurde, bis er sich schließlich „so richtig in Hochform brüllt“. Dann teilte er aus – gegen die Konzerne, gegen die Immobiliengewinner. Bischofberger schreibt: „Das Publikum folgt ihm, dem Kämpfer und Träumer, mit immer stärker werdendem Jubel – was erstaunlich ist für einen, unter dessen Führung die SPÖ auf ein Rekordtief gesunken ist.“ Ja, das ist wahrlich erstaunlich.