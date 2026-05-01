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Flachgauerin betroffen

Fake-Händler kassierte ab: 68.000 Euro weg!

Salzburg
01.05.2026 19:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Erst war es nur ein 400-Euro-Kauf, dann begann die Abzocke: Ein angeblicher Versanddienst schrieb per Messenger, verlangte Geld und Gutscheine – am Ende überwies eine Flachgauerin rund 68.000 Euro nach Italien. Geliefert wurde nichts, jetzt ermittelt die Polizei.

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Aus einem normalen Onlinekauf wurde ein finanzielles Desaster. Eine 43-jährige Flachgauerin bestellte im November Ware um rund 400 Euro. Kurz darauf kontaktierte sie ein vermeintlicher Versanddienst per Messenger und forderte immer neue Zahlungen und Gutscheinkarten, angeblich für den Versand.

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Die Frau überwies bis Jänner insgesamt rund 68.000 Euro auf ein italienisches Konto. Weil das Paket nie ankam, erstattete sie am Donnerstag Anzeige. Die Ermittlungen laufen.

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