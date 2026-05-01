1. Mai der SPÖ: Eine „Politik für die Vielen“

Bei bestem Kaiserwetter beging die SPÖ Burgenland heute, Freitag, ihren traditionellen 1. Mai. Insgesamt 56 Veranstaltungen waren rund den Tag der Arbeit angesetzt – von Fackelzügen über Maiwanderungen bis hin zu Familienfesten. Für die Sozialdemokratie ist der Tag auch eine Gelegenheit, Selbstbewusstsein und Stärke zu zeigen – rund 10.000 Menschen besuchen jedes Jahr die SPÖ-Veranstaltungen rund um den Staatsfeiertag.