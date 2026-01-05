Trikoteklat, kurze Ehe – das ist unser neues Ass

Erstmals seit zehn Jahren hat Österreich wieder eine Tennisspielerin in den Top 50 der Welt. Geschuldet ist dies dem kürzlichen Nationenwechsel von Anastasia Potapowa, die gleich mit einem 7:5, 4:6, 6:4-Sieg über Darja Kasatkina in das neue Jahre startete. Doch wer ist die gebürtige Russin eigentlich?
„Austria“ gegen „Australia“ hieß es in der ersten Runde von Brisbane. Dabei spielten mit Potapowa und Darja Kasatkina zwei Spielerinnen gegeneinander, die bis zum Vorjahr noch unter russischer Flagge gespielt hatten. Kasatkina hatte im vergangenen März jedoch ihren Wechsel nach Australien verkündet. Potapowa wählte im Dezember eben Österreich. Als sie dies auf Instagram verkündete, kopierte sie dabei kurioserweise fast wortwörtlich jenen Kasatkinas von deren damaliger Verlautbarung.
