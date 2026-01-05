Trikoteklat, kurze Ehe – das ist unser neues Ass

„Austria“ gegen „Australia“ hieß es in der ersten Runde von Brisbane. Dabei spielten mit Potapowa und Darja Kasatkina zwei Spielerinnen gegeneinander, die bis zum Vorjahr noch unter russischer Flagge gespielt hatten. Kasatkina hatte im vergangenen März jedoch ihren Wechsel nach Australien verkündet. Potapowa wählte im Dezember eben Österreich. Als sie dies auf Instagram verkündete, kopierte sie dabei kurioserweise fast wortwörtlich jenen Kasatkinas von deren damaliger Verlautbarung.