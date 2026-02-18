So viele Menschen wurden 2025 zu Österreichern

Ein Drittel der Eingebürgerten jünger als 18 Jahre

„Im Jahr 2025 hat sich der Trend steigender Einbürgerungszahlen weiter fortgesetzt“, kommentierte Manuela Lenk von der Statistik Austria die Zahlen. Von den rund 15.500 Eingebürgerten, die in Österreich leben, hatte rund jede oder jeder Fünfte (knapp 3200) davor die syrische Staatsangehörigkeit. Etwa jeder Zehnte (1600) war zuvor Türke. Rund 1300 oder 8,4 Prozent kommen aus Afghanistan. Knapp die Hälfte aller eingebürgerten Menschen waren Frauen, ein Drittel war weniger als 18 Jahre alt.