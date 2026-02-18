Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Staatsbürger

So viele Menschen wurden 2025 zu Österreichern

Österreich
18.02.2026 11:11
Die Zahl der Einbürgerungen ist 2025 um 14,6 Prozent gestiegen. Gut 25.000 Menschen erhielten ...
Die Zahl der Einbürgerungen ist 2025 um 14,6 Prozent gestiegen. Gut 25.000 Menschen erhielten 2025 die österreichische Staatsbürgerschaft.(Bild: APA/Hans Klaus Techt, thinkstockphotos.de, Krone KREATIV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Statistik Austria hat am Mittwoch ihre Bilanz zu den Einbürgerungen im Jahr 2025 veröffentlicht. Demnach bekamen etwa 25.000 Menschen die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen. Auffällig ist erstens, dass Wien den größten Zuwachs zu verzeichnen hat und zweitens fast 10.000 Eingebürgerte keinen Wohnsitz in Österreich haben.

0 Kommentare

Die 25.000 Einbürgerungen entsprechen im Vergleich zu 2024 einem Plus von 14,6 Prozent. Rund 38 Prozent davon – exakt sind es 9583 Personen – haben hierzulande keinen Wohnsitz. Bei ihnen handelt es sich zum Großteil um Nachkommen von Verfolgten der Nationalsozialisten.

Bei den Einbürgerungen mit Wohnsitz in Österreich gab es ein Plus von 19 Prozent. Ein Fünftel der Eingebürgerten kam in Österreich zur Welt.

Das Balkendiagramm zeigt die Entwicklung der Einbürgerungen in Österreich von 2020 bis 2025. Die Zahl steigt von 8.996 im Jahr 2020 auf 25.095 im Jahr 2025. Ein großer Teil der Eingebürgerten lebt im Ausland, viele sind Nachkommen von NS-Opfern. 2025 stammen die meisten Eingebürgerten aus Asien mit 11.758 Personen, gefolgt von Europa mit 8.163 und Amerika mit 3.512. Die größten Gruppen sind aus Israel, Syrien, den USA, EU-Staaten und der Türkei. Quelle: Statistik Austria.

Ein Drittel der Eingebürgerten jünger als 18 Jahre
„Im Jahr 2025 hat sich der Trend steigender Einbürgerungszahlen weiter fortgesetzt“, kommentierte Manuela Lenk von der Statistik Austria die Zahlen. Von den rund 15.500 Eingebürgerten, die in Österreich leben, hatte rund jede oder jeder Fünfte (knapp 3200) davor die syrische Staatsangehörigkeit. Etwa jeder Zehnte (1600) war zuvor Türke. Rund 1300 oder 8,4 Prozent kommen aus Afghanistan. Knapp die Hälfte aller eingebürgerten Menschen waren Frauen, ein Drittel war weniger als 18 Jahre alt.

Mit Abstand größter Zuwachs in Wien
Den größten Zuwachs an Einbürgerungen gab es in Wien (5078 Einbürgerungen) mit einem Anstieg um 38,6 Prozent. Es folgen Vorarlberg (plus 37,2 Prozent auf 1018), Tirol (plus 23,6 Prozent auf 1236), Niederösterreich (plus 19,5 Prozent auf 2557), Steiermark (plus 18,5 Prozent auf 1854), Kärnten (plus 16,6 Prozent auf 576) und Burgenland (plus 16,1 Prozent auf 339). Einen deutlichen Rückgang von 11,2 Prozent auf 2241 Einbürgerungen gab es in Oberösterreich. In Salzburg sank die Zahl der Einbürgerungen um leichte 0,2 Prozent auf 613.

Rechtsanspruch von Nazi-Opfern und deren Nachkommen
Mehr als drei Viertel der Einbürgerungen erfolgte 2025 aufgrund eines Rechtsanspruchs. Dies inkludiert NS-Verfolgte und deren Nachkommen. Letztere leben zu 99,8 Prozent im Ausland. Fast 5000 haben daneben die israelische Staatsbürgerschaft. Rund 2800 kommen aus den USA und gut 900 aus Großbritannien.

Kritik von SOS Mitmensch
Die vorläufige Einbürgerungsrate 2025 betrug 0,8 Prozent, nach 0,7 Prozent im Vorjahr. Hierbei werden die Eingebürgerten mit Wohnsitz in Österreich den in Österreich Lebenden ohne hiesige Staatsbürgerschaft gegenübergestellt. Die Menschenrechtsorganisation SOS Mitmensch kritisierte in dem Kontext „die im internationalen Vergleich sehr hohen Hürden beim Staatsbürgerschaftserwerb“.

Lesen Sie auch:
Zehn Jahre nach der Flüchtlingswelle zeigt eine aktuelle Erhebung von Statistik Austria jetzt, ...
Neue Statistik zeigt:
Nur zwei Länder trotzen dem Einbürgerungs-Boom
24.11.2025
Anstieg um 11,5%
Erneut mehr Menschen in Österreich eingebürgert
11.11.2025

Im EU-Durchschnitt betrage die Einbürgerungsrate 2,6 Prozent. Ein immer größer werdender Bevölkerungsteil bleibe damit „ohne volle demokratische Rechte“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
18.02.2026 11:11
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Einsatzkräfte suchen im Gebiet Castle Peak nach verschütteten Skifahrern. 
„Äußerst gefährlich“
Zehn Skifahrer nach Lawine in Kalifornien vermisst
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Löscharbeiten nach einem heftigen Luftschlag gegen die ukrainische Hauptstadt
Stütze für Ukraine
„Ohne Europas Hilfe hätte Putin längst gewonnen“
In der kubanischen Hauptstadt wird sehr viel Müll nicht mehr abgeholt.
System bricht zusammen
Auf Kuba hat selbst Müllabfuhr keinen Sprit mehr
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
194.757 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.736 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Wirtschaft
KiK schließt auch in Österreich weitere Filialen
116.461 mal gelesen
Krone Plus Logo
KiK schließt in Österreich Filialen.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1434 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1215 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1146 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Mehr Österreich
Neue Staatsbürger
So viele Menschen wurden 2025 zu Österreichern
Frau in Haft
Illegale Beauty-Behandlungen in Keller aufgeflogen
Überfall auf Seniorin
Nach Schießerei: Internationale Bande enttarnt
Seltene Krankheit
Florentina (3) sucht dringend ihren Lebensretter
Mediziner gibt Tipps
Fastenzeit: „Nicht gleich auf null reduzieren“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf