Staatsbürgerschaft: Vergabe soll strenger werden

„Die Staatsbürgerschaft ist eine Auszeichnung, deren Wert gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Sie gehört zu den angesehensten weltweit und ist deshalb eben nicht nur ein formales Dokument“, ergänzt der freiheitliche Politiker. Geht es nach ihm, soll der Zugang deutlich erschwert werden – etwa über die Wartezeit: Bis auf Ausnahmen von EU- oder EWR-Bürgern soll die Wartezeit künftig 15 Jahre betragen.