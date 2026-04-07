Heimkinder fühlen sich unter Druck gesetzt

Fehlende Angebote für über 18-Jährige

Würden Bezugspersonen stärker in die Arbeit der Fachkräfte einbezogen, könne das auch helfen, die Jugendlichen besser auf ihre Eigenständigkeit vorzubereiten. Untersucht wurde auch der Übergang von der Betreuung durch die KJH beziehungsweise Pflegefamilien in ein selbstständiges Leben. Jährlich müssen etwa 3000 junge Menschen die Einrichtungen mit Erreichen der Volljährigkeit verlassen. Andere Unterstützungsangebote seien dann Mangelware, heißt es in der Studie aus Klagenfurt. „Die jungen Menschen entwickeln sich in der Regel gut, sind hoch motiviert, und dann lässt man sie von heute auf morgen fallen“, sagte Sting. Herausforderungen seien etwa die Wohnungssuche, der Arbeitsantritt oder die Wahl der Ausbildung.