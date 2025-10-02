Rätselhaftes Virus: Erneut Todesopfer in Bayern

Wie das Landratsamt erklärte, sei das Gesundheitsamt derzeit mit der Klärung der Ansteckungsquelle befasst. Weitere Einzelheiten über die betroffene Person wurden nicht veröffentlicht. Der Fall reiht sich in eine Serie von Todesfällen ein: Erst im Sommer waren zwei Männer aus dem oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm nach einer Bornavirus-Infektion gestorben.