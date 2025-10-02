Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schon dritter Fall

Rätselhaftes Virus: Erneut Todesopfer in Bayern

Ausland
02.10.2025 16:41
Symptome wie Fieber, Kopfschmerzen, Verhaltensänderungen und neurologische Störungen sind ...
Symptome wie Fieber, Kopfschmerzen, Verhaltensänderungen und neurologische Störungen sind typisch für das Bornavirus – 90 Prozent der Fälle enden tödlich (Symbolbild).(Bild: sudok1/stock.adobe.com)

Ein rätselhafter Todesfall sorgt in Bayern für Aufsehen: Erneut ist ein Mensch an einer Infektion mit dem seltenen Bornavirus gestorben. Der 57-Jährige aus dem Landkreis Tirschenreuth verstarb im Bezirksklinikum Regensburg, wie der Landkreis am Donnerstag mitteilte. Die Behörden versuchen nun, den Infektionsweg nachzuvollziehen – bislang ohne Erfolg.

0 Kommentare

Wie das Landratsamt erklärte, sei das Gesundheitsamt derzeit mit der Klärung der Ansteckungsquelle befasst. Weitere Einzelheiten über die betroffene Person wurden nicht veröffentlicht. Der Fall reiht sich in eine Serie von Todesfällen ein: Erst im Sommer waren zwei Männer aus dem oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm nach einer Bornavirus-Infektion gestorben.

Zwischen Tirschenreuth und Pfaffenhofen liegen rund 200 Kilometer; ein direkter Zusammenhang zwischen den Fällen ist bislang nicht bekannt.

Die Übertragung des Virus auf den Menschen erfolgt vermutlich durch Einatmen von kontaminiertem ...
Die Übertragung des Virus auf den Menschen erfolgt vermutlich durch Einatmen von kontaminiertem Staub, Bisse oder Verzehr von kontaminierten Lebensmitteln.(Bild: PIC by Femke - stock.adobe.com)

Nicht klar, wie Virus genau übertragen wird
Nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ist das sogenannte Borna Disease Virus 1 (BoDV-1) vor allem in Teilen Bayerns, Sachsen-Anhalts und im Nordwesten Brandenburgs bei Feldspitzmäusen verbreitet. Diese Tiere gelten als natürliches Reservoir: Sie scheiden das Virus über Kot, Urin, Speichel oder ihre Haut aus, ohne selbst zu erkranken.

Menschen können sich durch den Kontakt mit infizierten Tieren oder deren Ausscheidungen anstecken – der genaue Übertragungsweg ist allerdings noch ungeklärt.

Lesen Sie auch:
Symbolfoto
Mäuse als Überträger
Schock in Bayern: Mann an seltenem Virus gestorben
02.06.2025

Infektion endet oft tödlich
Das Virus ist schon seit Jahrhunderten als Tierseuche bekannt. Erst 2018 wurde es als Ursache schwerer Gehirnentzündungen beim Menschen identifiziert. Eine Infektion verläuft oft schwer und endet in vielen Fällen tödlich.

Die Behörden raten deshalb zu besonderer Vorsicht: Spitzmäuse sollten von Wohnräumen ferngehalten werden, Tierfutter sollte nicht im Freien stehen. Wenn Hauskatzen eine tote Spitzmaus ins Haus bringen, empfehlen Experten, den Kadaver zunächst mit Reinigungsmitteln zu besprühen und nur mit Gummihandschuhen, Schutzbrille und Maske zu entsorgen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf