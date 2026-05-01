Bedienung „bediente“ sich selbst fleißig in Kasse

Immer wieder kam es in den vergangenen Monaten zu Ungereimtheiten bei der Abrechnung – jetzt konnte das Rätsel gelöst und die mutmaßliche Übeltäterin entlarvt werden. Eine Mitarbeiterin eines Lokals im Tiroler Imst soll regelmäßig selbst in die Kasse gegriffen haben.
Seit Anfang des Jahres war es im Lokal in Imst wiederholt zu Unregelmäßigkeiten bei der Abrechnung gekommen – immer wieder habe in der Kasse Geld gefehlt. Polizeiliche Ermittlungen wurden aufgenommen.
Die 38-jährige ungarische Mitarbeiterin hat wiederholt unbefugt Bargeld entnommen.
Ermittler von der Polizei
Verdächtige entlarvt
Jetzt konnte eine Mitarbeiterin als Verdächtige entlarvt werden. Die 38-jährige Ungarin habe „wiederholt unbefugt Bargeld entnommen und dieses für eigene Zwecke verwendet“, heißt es vonseiten der Ermittler.
Fünfstelliger Schaden
Alles in allem sei ein Schaden in Höhe von mehr als 10.000 Euro entstanden. Weitere Erhebungen seien noch im Gange – nach Abschluss der Ermittlungen erfolgen entsprechende Anzeigen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.