Mitten durch Ort marschiert: Wolf geschossen!

Alarmstimmung und Krisensitzung

Diese war am vergangenen Montag von der Landesregierung erlassen worden. Grund dafür war eine Wolfsichtung in Kirchberg. Das ansonsten scheue Raubtier bewegte sich im Ortsteil Klausen völlig ungeniert zwischen den Häusern, bevor es schließlich bis zur viel befahrenen Brixentaler Bundesstraße spazierte. Fotos davon kursierten im Netz.