Volosko: zwischen Gassen, Meer und Geschichte

Nach dem Trubel am Fischmarkt in Rijeka zeigt sich Kroatien von seiner ruhigen Seite: „Krone“-Reporterin Tanja Pfaffeneder entdeckt mit Volosko ein charmantes Küstendorf voller Geschichte, Genuss und mediterranem Flair.
Schon beim Ankommen wird klar: Hier tickt die Zeit langsamer. Enge Gassen, bunte Steinhäuser und verwinkelte Wege prägen das Ortsbild. Wer sich treiben lässt, entdeckt hinter jeder Ecke neue Perspektiven und findet früher oder später immer den Weg zum Meer.
Der Hafen von Volosko gilt als einer der ursprünglichsten der Kvarner Bucht. In der geschützten, schmalen Steinbucht liegen Fischerboote dicht an dicht – ein Bild, das den Ort seit Generationen prägt. Noch heute ist der Hafen aktiv, gleichzeitig aber auch ein beliebter Treffpunkt für Spaziergänger und Genießer.
Kulinarisch hat Volosko ebenfalls einiges zu bieten: Direkt am Wasser laden kleine Restaurants dazu ein, frischen Fisch und Meeresfrüchte zu genießen.
Beim Spaziergang entlang der alten Ufermauer trifft Tanja nicht nur auf das Meer, sondern auch auf Geschichte: Spuren aus der Zeit der österreichisch-ungarischen Monarchie sind hier noch sichtbar und erzählen von der bewegten Vergangenheit der Region.
Abseits der großen Touristenströme zeigt sich Volosko als Ort der Ruhe – ein Platz zum Durchatmen, Genießen und Innehalten.
Und eines ist klar: Solche versteckten Juwelen machen diese Kroatien-Reise unvergesslich. Neugierig geworden? Dann unbedingt weiterlesen und mitreisen – die nächsten Highlights warten schon!