Für Nachtwächter ist der letzte Vorhang gefallen

Bestürzt trauert die Kuenringer Stadt Weitra um ihren Nachtwächter Ernest „Zedi“ Zederbauer. Er verstarb unerwartet im Alter von 78 Jahren. Der gelernte Installateur bleibt über die Landesgrenzen Niederösterreichs hinaus besonders als Wachmann mit mittelalterlichem Gewand bekannt. Denn die Nachtwächter-Ikone trat nicht nur bei vielen Veranstaltungen auf, sondern führte im Laufe der Jahre Tausende von Gästen durch die Altstadt und veranstaltete internationale Nachtwächtertreffen. Seine Leidenschaft für Geschichte half ihm, dabei, die Besonderheiten Weitras seinen Gästen näherzubringen.