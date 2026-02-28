Vorteilswelt
Lokalaugenschein

Landeschefin-Visite bei Lebensrettern in Krems

Niederösterreich
28.02.2026 13:00
Zur Visite auf der Radiologie mit Dr. Petra Georg und Dr. Metz (o.) sowie auf der Pneumologie ...
Zur Visite auf der Radiologie mit Dr. Petra Georg und Dr. Metz (o.) sowie auf der Pneumologie von Dr. Klaus Hackner mit Stationsleiterin Starkl. Die Ärzte präsentierten höchste Medizin- kunst (kleines Bild).(Bild: Attila Molnar)
Porträt von Mark Perry
Von Mark Perry

Ein Lokalaugenschein im „Wachau“-Spital zeigt eindrucksvoll, mit welcher Empathie und Spitzenmedizin im weiten Land geheilt wird.

0 Kommentare

Krems wie auch in unseren anderen Spitälern spürt man sofort: Hier wird nicht nur behandelt – hier wird gekämpft. Um Leben, um Hoffnung, um jeden einzelnen Patienten. Hinter den Türen der Stationen arbeiten medizinisches Personal und Pfleger mit einer Mischung aus Präzision, Erfahrung und Empathie, die man nicht messen kann, aber sofort fühlt“, erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner tief berührt bei ihrer Visite.

Besonders augenscheinlich ist das in der von Professor Dietmar Dammerer geleiteten Orthopädie. Ob seines Könnens genießt der Primarius internationales Ansehen. Allein 2025 hat er mit seinem Team 2767 Operationen durchgeführt, darunter 35 hochkomplexe Tumorprothesen operiert. Besonders beeindruckend ist auch die onkologische Betreuung.

Lungen-,Prostata- und Brustkrebs
Mit dem zertifizierten Lungenkrebszentrum, dem Prostatakrebszentrum und den Vorbereitungen für ein Brustkrebszentrum baut das Klinikum seine Spitzenstellung künftig aus. Als Leiterin der Abteilung für Strahlentherapie wirken Dr. Petra Georg und ihr Radioonkologe Dr. Nikolaus Metz segensreich. Ihnen tut es der künftige Primarius der Pneumologe Dr. Klaus Hackner mit modernster Behandlung gleich.

„Was hier geleistet wird, verdient höchsten Respekt. Professionalität und Menschlichkeit gehen Hand in Hand,“ versichert die Landeschefin. Mit dem Gesundheitsplan 2040+ wolle man sicherstellen, dass Spezialisierung, moderne Technik und wohnortnahe Versorgung garantiert bleiben.

Auch zur Gastpatienten-Debatte bezog sie Stellung. Ihre klare Botschaft: „Medizinische Versorgung darf keine Frage der Postleitzahl sein. Wir fragen nicht nach dem Meldezettel, sondern wie wir helfen können.“Am Ende bleibt ein Eindruck, der stärker wirkt als jede Statistik: „Dieses Spital lebt von seinen Ärzten. Von ihrem Können, ihrer Ruhe und ihrer Entschlossenheit. Wer hier eingeliefert wird, spürt rasch – hier kämpfen Menschen für Menschen.“

Niederösterreich
28.02.2026 13:00
Niederösterreich

