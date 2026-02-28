Landeschefin-Visite bei Lebensrettern in Krems

Krems wie auch in unseren anderen Spitälern spürt man sofort: Hier wird nicht nur behandelt – hier wird gekämpft. Um Leben, um Hoffnung, um jeden einzelnen Patienten. Hinter den Türen der Stationen arbeiten medizinisches Personal und Pfleger mit einer Mischung aus Präzision, Erfahrung und Empathie, die man nicht messen kann, aber sofort fühlt“, erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner tief berührt bei ihrer Visite.