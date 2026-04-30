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Auch Kilgers Wildtierzucht muss Konkurs anmelden

Steiermark
30.04.2026 08:33
Viele steirische Unternehmen des deutschen Investors Hans Kilger sind pleite.
Viele steirische Unternehmen des deutschen Investors Hans Kilger sind pleite.(Bild: Sepp Pail)
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Von Steirerkrone

Nun ist es auch für die DK Wildtierzucht GmbH & Co KG in Leibnitz zu Ende. Das Unternehmen des deutschen Investors Hans Kilger muss Konkurs anmelden. Die Liquidierung des Betriebs ist zu erwarten.

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Nach dem Schloss Gamlitz und der Domaines Kilger Wein GmbH ist nun auch die DK Wildtierzucht GmbH & Co KG in Leibnitz pleite. Das Unternehmen des deutschen Investors Hans Kilger muss Konkurs anmelden. Das teilen der AKV und der KSV1870 am Donnerstagmorgen mit. 

Demnach sollen zwei Dienstnehmer und 19 Gläubiger außerhalb der Unternehmensgruppe betroffen sein. Die Verbindlichkeiten werden mit rund 160.000 Euro beziffert, wobei die Verbindlichkeiten innerhalb der „Kilger Gruppe“ – sie dürften rund 2 Millionen Euro betragen – nicht enthalten sind. Dem gegenüber stehen Aktiva, die auf rund 156.700 Euro geschätzt werden. Sie ergeben sich aus der vorhandenen Liegenschaft, Vorräten (Tierbestand und Futtermittel) und der Geschäftsausstattung. 

Es wird keine Fortführung des Unternehmens angestrebt. Mit dem Insolvenzantrag erklärte man sich demnach mit der Schließung des Betriebs für einverstanden. Eine Liquidierung der DK Wildtierzucht GmbH & Co KG ist zu erwarten.

Rückläufige Nachfrage
Die DK Wildtierzucht wurde im Jahr 2024 gegründet und ist im Bereich der landwirtschaftlichen Tierhaltung mit Schwerpunkt auf Edelwild tätig. Der Betrieb ist auf die Aufzucht und Vermarktung der Tiere sowie auf die Verarbeitung der gewonnenen Produkte zu Lebensmitteln spezialisiert.

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Als Grund für die Insolvenz wird die rückläufige Nachfrage im Gastronomiesektor angegeben, sodass das ursprüngliche Geschäftsmodell nicht entsprechend umgesetzt werden konnte. Hinzu kommen steigende Kosten, ein nicht verwirklichtes Fischzuchtprojekt, in das bereits Geld geflossen ist, sowie die Blauzungenkrankheit, die den Tierbestand in Mitleidenschaft gezogen hat.

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