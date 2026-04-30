Auch Kilgers Wildtierzucht muss Konkurs anmelden

Demnach sollen zwei Dienstnehmer und 19 Gläubiger außerhalb der Unternehmensgruppe betroffen sein. Die Verbindlichkeiten werden mit rund 160.000 Euro beziffert, wobei die Verbindlichkeiten innerhalb der „Kilger Gruppe“ – sie dürften rund 2 Millionen Euro betragen – nicht enthalten sind. Dem gegenüber stehen Aktiva, die auf rund 156.700 Euro geschätzt werden. Sie ergeben sich aus der vorhandenen Liegenschaft, Vorräten (Tierbestand und Futtermittel) und der Geschäftsausstattung.