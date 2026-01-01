Radfahrer und E-Biker: Zahl der Toten verdoppelt

Rückgänge nur in Salzburg und Wien

Das „schwärzeste Jahr“ der Statistik bleibt 1972 mit fast 3000 Toten. Seither ist die Zahl der Fahrzeuge von 2,5 auf 7,4 Millionen gestiegen, die Straßen werden also immer voller – und leider auch gefährlicher. 2025 stieg die Opferzahl in sieben Bundesländern: Niederösterreich führte die traurige Bilanz mit 108 Toten an, gefolgt von Oberösterreich mit 73 und der Steiermark mit 65. Rückgänge gab es nur in Salzburg und Wien.