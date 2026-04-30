„2026 wird geprägt sein von unwägbaren Hürden“

Kreditvergabe zog 2025 wieder an

Das Kundenvermögen lag bei 31 Milliarden Euro (plus 1,5 Milliarden Euro). Auffallend ist der anhaltende Trend im Wertpapiergeschäft (plus 13 Prozent). Nach oben ging es auch wieder bei den Krediten: ein Zuwachs von etwa 600 Millionen Euro auf 25,1 Milliarden Euro. Im privaten Wohnbau war das Plus mit 28 Prozent besonders groß, auch bei Firmenkunden gab es laut Vorstandsdirektor Rainer Stelzer eine positive Entwicklung, vor allem in den Bereichen Infrastruktur, Energie, Pharma und (Winter-)Tourismus. Seit März ist die Dynamik aber wieder verhalten, das gilt seit Längerem generell für das Immobilien-Neugeschäft.