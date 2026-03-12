Millionen-Deal: Neue Eigentümer für Pankl

„Bekenntnis zum Standort Steiermark“

Stefan Pierer ist Alleinaktionär der Pierer Industrie AG. „Dieses Konsortium zeigt ein klares Bekenntnis zum Standort in der Steiermark, und es unterstreicht unser volles Vertrauen in die Strategie und das Innovationspotenzial der Pankl Racing Systems AG“, sagt der ehemalige KTM-Chef, der in finanzielle Schwierigkeiten geraten war. „Als Kernaktionär stehen wir zu unserer Verantwortung und werden den eingeschlagenen Weg des Unternehmens aktiv begleiten.“ Auch Martin Schaller (RLB) sowie Christian und Georg Knill betonen, dass sie die Industrie und den Wirtschaftsstandort stärken wollen.