Raiffeisen-Chef sieht Talsohle durchschritten

Energie- und Personalkosten problematisch

Die Energie- und Personalkosten seien natürlich für Industriebundesländer wie die Steiermark ein großes Problem. Das sehe man an den fast täglichen Hiobsbotschaften und Personalabbaumaßnahmen. „Es braucht natürlich mehr Investitionen in der Industrie, Anreize müssen geschaffen werden, es braucht Deregulierung und Steuersenkungen, aber da erzähle ich nichts Neues“, so Schaller. Die Ankündigung des Energiestrompreises der Regierung hält er für wichtig.