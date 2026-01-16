Raiffeisen-Chef sieht Talsohle durchschritten

Trotz hoher Inflation zeigt sich Martin Schaller, Chef der Raiffeisen Bank Steiermark, zuversichtlich gestimmt für 2026. Die Nachfrage nach Investitionskrediten ist gestiegen. Im digitalen Bankgeschäft kann man starke Zugewinne verzeichnen.
„Aktuell nimmt die Konjunkturlokomotive langsam wieder Fahrt auf“, sagt Martin Schaller, Generaldirektor der Raiffeisen-Bankengruppe Steiermark (RLB) zum Jahresauftakt. Die geopolitischen Spannungen wirken sich zwar auch hierzulande aus – Ukraine, Naher Osten, USA („man weiß nie, was dem Herrn jenseits des Teichs als Nächstes einfällt“) –, aber Schaller rechnet mit einer leichten Stabilisierung für heuer und sieht die Talsohle durchschritten. Die Inflation soll sich 2026 bei rund 2,5 Prozent einpendeln, der EZB-Leitzins unverändert bleiben.
Im privaten Konsum hätte man sich 2025 mehr erwartet, doch die Österreicher würden nicht zuletzt wegen der hohen Inflation sparen. Die RLB Steiermark verzeichnet einen Anstieg des Kundenvermögens (Einlagen, Wertpapiere, Bausparen) von 29,5 auf 31 Milliarden Euro. „Die steirische Bevölkerung setzt großes Vertrauen in uns“, sagt Schaller.
Mehr Firmenkredite, mehr Wohnbaukredite
Außerdem wurden 3,2 Milliarden Euro an frischen Finanzierungen für Unternehmer und Privatkunden im vergangenen Jahr ermöglicht. Im Firmenbereich wurde vor allem in Infrastruktur, erneuerbare Energien, der Pharmaindustrie und den Wintertourismus investiert. Im privaten Bereich gibt es einen Aufwärtstrend bei der Wohnbaufinanzierung. So wurden letztes Jahr Wohnbaukredite in der Höhe von 641 Millionen Euro vergeben.
Energie- und Personalkosten problematisch
Die Energie- und Personalkosten seien natürlich für Industriebundesländer wie die Steiermark ein großes Problem. Das sehe man an den fast täglichen Hiobsbotschaften und Personalabbaumaßnahmen. „Es braucht natürlich mehr Investitionen in der Industrie, Anreize müssen geschaffen werden, es braucht Deregulierung und Steuersenkungen, aber da erzähle ich nichts Neues“, so Schaller. Die Ankündigung des Energiestrompreises der Regierung hält er für wichtig.
Kennzahlen der Raiffeisen Bankengruppe Steiermark
Digitales Bankgeschäft wächst
Aus dem digitalen Bankengeschäft berichtet man Positives: Bereits 99,6 Prozent werden bei der Raiffeisen digital beauftragt. So ist das bargeldlose Zahlen (egal ob mit Smart Watch, Handy etc.) um 9,6 Prozent stark gestiegen, auch beim Digitalen Banking verzeichnet man einen Anstieg. „Wir investieren laufend in unsere technische Infrastruktur“, erklärt Ariane Pfleger, Vorstandsdirektorin für IT, Zahlungsverkehr, Personal und Infrastruktur. Auch in andere Firmen investiert die Raiffeisen mittels Beteiligungen.Dafür sind über mehrere Jahre 100 Millionen Euro veranschlagt.
