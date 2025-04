Auf diese Versicherungen können Sie verzichten

Versicherungen gibt es wie Sand am Meer: Gegen Steckenbleiben im Aufzug, gegen fehlenden Handyempfang, gegen das Stehengelassen werden am Traualter oder gegen eine Geburt von Zwillingen. Dass sich derart kuriose Versicherungen nur in den seltensten Fällen rentieren, steht außer Frage. Krone+ widmet sich der Sinnhaftigkeit von durchaus üblichen Versicherungen, die auch von seriösen Unternehmen angeboten werden.