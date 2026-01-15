Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen

Was wirklich genau in den letzten Stunden vor Johanna G.s Tod geschehen ist, wird vielleicht niemals zur Gänze geklärt werden können. Nach wie vor ist nämlich völlig unklar, ob die 34-Jährige am Abend des 9. Jänner in ihrer Wohnung im steirischen Tillmitsch – oder auf einem Parkplatz in der Nähe des Heimatorts von Manuel M. (30) umgebracht wurde. In dessen Auto.