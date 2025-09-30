Israel: Gaza-Hilfsflotte von Hamas unterwandert

Die italienische Regierung warnte zudem die Aktivisten, es sei riskant, die israelische Seeblockade zu durchbrechen. „Wir haben von Anfang an – auch gegenüber der Sprecherin der Flottille – klar gesagt, dass wir davon abraten, das israelische Sperrgebiet zu durchqueren, da dies mit großen Risiken verbunden ist“, erklärte Außenminister Antonio Tajani gegenüber italienischen Medien. Rom warnte auch, dass man in israelischen Gewässern nicht mehr für die Sicherheit der Besatzungen garantieren könne.