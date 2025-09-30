Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Will Boote stoppen

Israel: Gaza-Hilfsflotte von Hamas unterwandert

Außenpolitik
30.09.2025 15:21

Israel wirft der privaten Gaza-Hilfsflotte vor, von der palästinensischen Terrororganisation Hamas unterwandert worden zu sein und von dieser gesteuert zu werden. Offizielle Hamas-Dokumente, die im Gazastreifen gefunden wurden, würden dies belegen, teilte Israels Außenministerium am Dienstag mit.

0 Kommentare

Ein Hamas-Dokument zeige eine Liste von Mitgliedern der sogenannten Palästinensischen Konferenz der Palästinenser im Ausland (PCPA), die laut israelischen Angaben eine Vertretung der Islamistenorganisation im Ausland ist. Aufgeführt sei auch der Leiter der Gruppe in Großbritannien, ein gewisser Sahir Birawi. Birawi habe in den vergangenen 15 Jahren Flottillen nach Gaza organisiert, teilte Israels Außenministerium weiter mit.

Das Ministerium veröffentlichte auch ein Foto, welches ihn hinter Greta Thunberg und anderen propalästinensischen Aktivisten zeigen soll (siehe X-Posting oben). Auf einem weiteren Bild soll er unter anderem neben dem damaligen Auslandschef der Hamas, Ismail Haniyeh, zu sehen sein. Israel tötete Haniyeh, den damaligen politischen Führer der Hamas, vor mehr als einem Jahr in Teheran durch eine ferngezündete Bombe.

In einem Schreiben aus dem Jahr 2021 soll Haniyeh die PCPA zur Einheit aufgerufen haben, wie das israelische Außenministerium weiter mitteilte. Israel stuft die PCPA als Flügel der Hamas und deshalb als Terrororganisation ein. Ein weiteres Mitglied der PCPA aus Spanien soll auch der Leiter einer Firma sein, die Dutzende an der Sumud-Flotilla beteiligte Schiffe besitze, hieß es weiter.

Diese Boote wollen die israelische Blockade durchbrechen.
Diese Boote wollen die israelische Blockade durchbrechen.(Bild: EPA/MOHAMED MESSARA)

50 Boote Richtung Gaza unterwegs
Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Derzeit sind etwa 50 Boote der Flotte Richtung Gaza unterwegs. Die Aktivisten an Bord der Schiffe machen Israel für Angriffe mit Drohnen und Blendgranaten verantwortlich. Spanien entsandte ein Kriegsschiff zur Sicherung der Flotte privater Schiffe, auch Italien schickte ein Militärschiff.

Die italienische Regierung warnte zudem die Aktivisten, es sei riskant, die israelische Seeblockade zu durchbrechen. „Wir haben von Anfang an – auch gegenüber der Sprecherin der Flottille – klar gesagt, dass wir davon abraten, das israelische Sperrgebiet zu durchqueren, da dies mit großen Risiken verbunden ist“, erklärte Außenminister Antonio Tajani gegenüber italienischen Medien. Rom warnte auch, dass man in israelischen Gewässern nicht mehr für die Sicherheit der Besatzungen garantieren könne.

Die Aktivisten wollen eigenen Angaben zufolge die israelische Seeblockade der von Palästinensern bewohnten Küstenregion durchbrechen und Hilfsgüter bringen. Israel will die Einfahrt der Flotte verhindern. Das Land bot den Aktivisten an, Hilfsgüter über israelisches Gebiet nach Gaza zu bringen. Die Aktivisten lehnten dies ab.

Lesen Sie auch:
Gelingt Trump der langersehnte Deal, um den Gaza-Konflikt zu beenden? Er selbst ist jedenfalls ...
Konflikt nun Chefsache
Trump sieht Frieden in Nahost „mehr als sehr nahe“
29.09.2025
„Müssen Nein sagen“
Prominente Unterstützung für die Gaza-Hilfsflotte
29.09.2025
Behält ihren Kurs bei
Italiens Appelle prallen an Gaza-Hilfsflotte ab
27.09.2025
Hamas-Verbindungen?
Thunberg nach Segelboot-Aktion abgeschoben
10.06.2025

Türkische Streitkräfte bereit für Rettungsmaßnahmen
Die Türkei erklärte, sie überwache die Sicherheit der in Richtung Gaza fahrenden Flottille und sei bei Bedarf bereit, mit ihren Streitkräften Rettungsmaßnahmen und humanitäre Hilfe zu leisten – in Koordination mit internationalen Partnern. „Die Türkei verfolgt aufmerksam die Sicherheitslage im Zusammenhang mit den humanitären Hilfsaktivitäten ziviler Schiffe, die derzeit unterwegs sind – im Einklang mit dem Völkerrecht und humanitären Werten“, heißt es in einer Erklärung des türkischen Verteidigungsministeriums.

Bereits am Montag hatte der Türkische Rote Halbmond einem der Schiffe der Flottille Hilfe geleistet. Nach einem Motorschaden der „Johnny M“ in internationalen Gewässern zwischen Zypern, Kreta und Ägypten waren die Passagiere evakuiert worden.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
US-Präsident Donald Trump hat vor seinem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin ...
Vor Netanyahu-Empfang
Geisel-Familien appellieren an Trumps „Macht“
Lola Young bei den MTV Video Music Awards im September 2025
Sorge um Gesundheit
Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt
In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
158.193 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
141.338 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
109.488 mal gelesen
Freisprüche im Wiener Landl.
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1335 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1171 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Wirtschaft
Nächste saftige Teuerung bei Lebensmitteln
1126 mal kommentiert
Mehr Außenpolitik
Krone Plus Logo
„Habe gutes Gefühl“
Trump-Plan für Gaza weckt Hoffnung für die Geiseln
Angst vor Spionen
Tschechien will Russen die Einreise verbieten
Will Boote stoppen
Israel: Gaza-Hilfsflotte von Hamas unterwandert
Nach Attentat in Graz
Schulabbruch nur noch nach Pflichtgespräch möglich
Poker um Gehälter
Sture Beamten: „Angebot der Regierung ungenügend!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf