Selena Gomez hat heimlich ihren Benny geheiratet

Taylor Swift wollte Blumenmädchen sein

Gäste sind auf den Fotos nicht zu sehen. Offiziell war auch über die Gästeliste nichts bekannt. Allerdings hatte Gomez‘ Freundin, die Popsängerin Taylor Swift, bereits kurz nach der Verlobung von Gomez und Blanco vor knapp einem Jahr mitgeteilt: „Ja, ich werde das Blumenmädchen sein.“ Auch der britische Superstar Ed Sheeran hatte verraten, eine Hochzeitseinladung erhalten zu haben.