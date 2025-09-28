Vorteilswelt
Sooo romantisch!

Selena Gomez hat heimlich ihren Benny geheiratet

Society International
28.09.2025 07:18
Kurz vor der Hochzeit waren die beiden noch auf dem roten Teppich zu sehen.
Kurz vor der Hochzeit waren die beiden noch auf dem roten Teppich zu sehen.(Bild: PATRICK T. FALLON / AFP / picturedesk.com)

Die US-Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez (33) und der Musikproduzent Benny Blanco (37) haben geheiratet. Der Ex-Disney-Star postete eine Reihe Fotos und Videos der Hochzeit, die in Kalifornien stattgefunden haben soll. Details über Ort und Gästeliste wurden nicht verraten.

0 Kommentare

Zu ihrem Instagrambeitrag kommentierte Gomez, umrahmt von zwei Herz-Emojis: „9.27.25“ – das Datum der Hochzeit. Ihr Mann Blanco kommentierte: „My wife in real life.“ (Meine Frau im echten Leben.)

Fotos und kurze Videos veröffentlicht
Die Aufnahmen zeigen das glückliche Paar in einem Garten mit weißer Villa, wie es sich umarmt, küsst und Händchen hält. Präsentiert wird auch Gomez‘ weißer Hochzeitsstrauß – die Blumen sehen wie Maiglöckchen aus. Auf einem anderen Foto zeigt sie ihre funkelnden Ringe.

Hier sehen Sie den Instagrambeitrag:

Sie trägt ein weißes, schulterfreies Satinkleid, er einen schwarzen Smoking mit weißem Hemd und Fliege. Die Schauspielerin Amy Schumer schrieb dazu: „Atemberaubend.“

Lesen Sie auch:
Die Hochzeit von Selena Gomez und dem Musikproduzenten Benny Blanco findet dieses Wochenende in ...
Swift wird abgeschirmt
Streng geheim! Selena Gomez sagt Ja zu ihrem Benny
27.09.2025

Taylor Swift wollte Blumenmädchen sein
Gäste sind auf den Fotos nicht zu sehen. Offiziell war auch über die Gästeliste nichts bekannt. Allerdings hatte Gomez‘ Freundin, die Popsängerin Taylor Swift, bereits kurz nach der Verlobung von Gomez und Blanco vor knapp einem Jahr mitgeteilt: „Ja, ich werde das Blumenmädchen sein.“ Auch der britische Superstar Ed Sheeran hatte verraten, eine Hochzeitseinladung erhalten zu haben.

Nur sechs Stunden nach der Veröffentlichung auf Instagram hat der Beitrag von Gomez schon knapp zehn Millionen Likes. Gomez hat 417 Millionen Follower.

krone.at
krone.at
