ORF-Moderatorin Inhof hat heimlich geheiratet

Erst vergangenes Frühjahr hatte die Moderatorin mit ihrem nunmehrigen Gatten, dem ehemaligen Radrennfahrer Georg Lauscha, ihr erstes Kind bekommen. Auf einem der Fotos im Posting ist die Braut mit ihrer kleinen Lena auf einer Parkbank zu sehen – auch beim Anstecken der Ringe ist eine Hand des Kleinkindes zu sehen. Das Töchterchen scheint also auch bei der Hochzeitszeremonie eine zentrale Rolle gespielt zu haben.