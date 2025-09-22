Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„WE SAID YES“

ORF-Moderatorin Inhof hat heimlich geheiratet

Adabei Österreich
22.09.2025 20:34
Kristina Inhofs Familienglück scheint nach der Hochzeit in der Wachau perfekt.
Kristina Inhofs Familienglück scheint nach der Hochzeit in der Wachau perfekt.(Bild: Urbantschitsch Mario)

Nach Babyglück nun Traumhochzeit: ORF-Sportmoderatorin Kristina Imhof hat im Sommer heimlich geheiratet – diese Neuigkeiten teilte sie mit ihren Instagram-Followern am Montag.

0 Kommentare

„Bevor der Herbst beginnt, verrate ich euch noch mein absolutes Sommer Highlight“, erklärte Inhof in dem Posting. Demnach fand die Hochzeit in Weißenkirchen in der Wachau statt. „WE SAID YES“, verriet der ORF-Star. 

So überraschte Inhof ihre Fans mit den tollen Neuigkeiten:

Erst vergangenes Frühjahr hatte die Moderatorin mit ihrem nunmehrigen Gatten, dem ehemaligen Radrennfahrer Georg Lauscha, ihr erstes Kind bekommen. Auf einem der Fotos im Posting ist die Braut mit ihrer kleinen Lena auf einer Parkbank zu sehen – auch beim Anstecken der Ringe ist eine Hand des Kleinkindes zu sehen. Das Töchterchen scheint also auch bei der Hochzeitszeremonie eine zentrale Rolle gespielt zu haben. 

Lesen Sie auch:
Kristina Inhof freut sich über die Geburt von Töchterchen Lena.
Das Baby ist da!
ORF-Moderatorin Kristina Inhof ist Mama geworden
06.05.2024
„Pack‘ Kugel ein“
Kristina Inhof verabschiedet sich in die Babypause
26.02.2024

Robe von Wiener Modeschöpferin
Inhof ist in einer Traumrobe mit floralem, filigranem Oberteil, einem wallenden Rockteil und einem goldenen Gürtel zu sehen. Sie bedankte sich bei der Wiener Modedesignerin Eva Poleschinski, die das zauberhafte Hochzeitskleid entworfen hatte. 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Grammy-Preisträger Brett James ist im Alter von 57 Jahren bei einem Flugzeugabsturz in North ...
Drama um Grammy-Star!
Brett James stirbt mit Ehefrau und deren Tochter
US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump werden von Prinz William und Prinzessin ...
„Sie sind wunderschön“
Donald Trump von Kate in Windsor Castle empfangen
In einer Badewanne voller Plastikbällen präsentierte Lilly Becker voller Stolz ...
Die heißesten Bilder
Lilly Becker zeigt sich nackt im „Playboy“
Vaterherz zerreißt
Beckers bitteres Geständnis über Tochter Anna
Trauer Giorgio Armani (11. Juli 1934 – 4. September 2025)
Trauer um Legende
Italienischer Modepapst Giorgio Armani gestorben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
136.383 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Oberösterreich
Nach Betäubung: Hier spaziert „Emil“ in Freiheit
135.226 mal gelesen
Ein bisschen wackelig auf den Beinen war er nach der Narkose wohl schon noch: „Emil“ beim ...
Adabei Österreich
Kratky: „Nicht geschafft, die Rettung zu rufen“
103.004 mal gelesen
Robert Kratky kämpft sich Schritt für Schritt ins Leben nach dem Wecker zurück.
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1843 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1467 mal kommentiert
Innenpolitik
Die „Macht“ der Grünen über die Dreier-Regierung
1316 mal kommentiert
Die neue Parteichefin Gewessler zeigt sich selbstbewusst.
Mehr Adabei Österreich
„WE SAID YES“
ORF-Moderatorin Inhof hat heimlich geheiratet
Und „Tom Turbo“?
ORF beendet Zusammenarbeit mit Thomas Brezina
Frontman verstorben
Kultband Wiener Wahnsinn: So soll es weitergehen
Ferry und Marvin
Money-Boy-Clique will im Forsthaus für Swag sorgen
Erschütternde Aussage
Kratky: „Nicht geschafft, die Rettung zu rufen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf