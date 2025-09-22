ORF-Moderatorin Inhof hat heimlich geheiratet

Nach Babyglück nun Traumhochzeit: ORF-Sportmoderatorin Kristina Imhof hat im Sommer heimlich geheiratet – diese Neuigkeiten teilte sie mit ihren Instagram-Followern am Montag.
„Bevor der Herbst beginnt, verrate ich euch noch mein absolutes Sommer Highlight“, erklärte Inhof in dem Posting. Demnach fand die Hochzeit in Weißenkirchen in der Wachau statt. „WE SAID YES“, verriet der ORF-Star.
So überraschte Inhof ihre Fans mit den tollen Neuigkeiten:
Erst vergangenes Frühjahr hatte die Moderatorin mit ihrem nunmehrigen Gatten, dem ehemaligen Radrennfahrer Georg Lauscha, ihr erstes Kind bekommen. Auf einem der Fotos im Posting ist die Braut mit ihrer kleinen Lena auf einer Parkbank zu sehen – auch beim Anstecken der Ringe ist eine Hand des Kleinkindes zu sehen. Das Töchterchen scheint also auch bei der Hochzeitszeremonie eine zentrale Rolle gespielt zu haben.
Robe von Wiener Modeschöpferin
Inhof ist in einer Traumrobe mit floralem, filigranem Oberteil, einem wallenden Rockteil und einem goldenen Gürtel zu sehen. Sie bedankte sich bei der Wiener Modedesignerin Eva Poleschinski, die das zauberhafte Hochzeitskleid entworfen hatte.
