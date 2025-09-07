Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Für immer und ewig“

Arnie-Sohn Patrick (31) hat heimlich geheiratet

Society International
07.09.2025 16:56
In einer exklusiven Trauung in Idaho gaben sich Schauspieler Patrick Schwarzenegger und Model ...
In einer exklusiven Trauung in Idaho gaben sich Schauspieler Patrick Schwarzenegger und Model Abby Champion das Ja-Wort. (Archivbild)(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)

Der Schauspieler und Sohn von Arnold Schwarzenegger, Patrick Schwarzenegger (31), hat geheiratet. Er und seine Verlobte, das Model Abby Champion (28), gaben sich in einer privaten Trauung nach rund eineinhalb Jahren Verlobung das Ja-Wort. 

0 Kommentare

Wie die „DailyMail“ berichtete, hat sich das Paar in einer privaten Zeremonie in Idaho (USA) getraut. Schauplatz war der exklusive Country Club Gozzer Ranch in Coeur D’Alene – direkt mit Blick auf den See. Alles nahezu perfekt abgeschirmt von der Öffentlichkeit. Der „DailyMail“ gelang es dennoch, exklusive Schnappschüsse von der Hochzeit zu ergattern. 

Darauf zu sehen: Die Braut trug ein cremefarbenes, ärmelloses Kleid mit weitem Rock und einem langen Schleier, der „The White Lotus“-Star zeigte sich in cremefarbenem Smoking und schwarzer Anzughose.

Die Familie war mit von der Partie
Mit dabei waren natürlich auch Papa Arnold Schwarzenegger (78) und Mama Maria Shriver (69). Weitere Gäste waren seine Schwester Katherine Schwarzenegger (35) und ihr Ehemann Chris Pratt (46.) 

„Für immer und ewig“
Immer wieder sah man Patrick und seine Abby zusammen in den Sozialen Medien, gemeinsam modelten sie, unter anderem auch für Tommy Hilfiger. Seit 2016 sind die beiden offiziell ein Paar. Im Dezember 2023 verkündeten sie ihre Verlobung mit dem Motto „Für immer und ewig“. Eigentlich wollten sie früher heiraten – doch Schwarzeneggers Rolle als Saxon Ratliff in der dritten Staffel von „The White Lotus“ verschob die Pläne.

Lesen Sie auch:
Arnold Schwarzenegger konnte nicht fassen, als er seinen Sohn splitterfaser„“
„Dann sehe ich ...“
Schwarzenegger schockiert von Patricks Nacktszene
04.06.2025
Er spricht Klartext
Patrick Schwarzenegger: Erfolg nur dank Vater?
20.03.2025
Das ist seine Aufgabe
Patrick Schwarzenegger verrät Details zur Hochzeit
03.09.2024

Patrick ist das älteste Kind von Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver, die 1986 heirateten. Neben Patrick brachte die Ehe Tochter Katherine, Tochter Christina (geboren 1991) und Sohn Christopher (geboren 1997) hervor. Ein weiteres Kind, Joseph (geboren 1997), stammt aus einer Beziehung des ehemaligen Gouverneurs mit einer langjährigen Haushälterin. Als diese Affäre 2011 bekannt wurde, zerbrach die Ehe mit Shriver.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wetter
Warnstufe Rot in vier Bundesländern ausgerufen
138.853 mal gelesen
Vorsicht in den kommenden Stunden: Aus Westen ziehen Schauer und Gewitter über Teile ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny verlässt den Küniglberg
138.731 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Niederösterreich
Elch „Emil“ spaziert der „Krone“ vor die Linse
124.707 mal gelesen
Tagelang war „Emil“ nicht gesichtet worden, am Donnerstag gleich mehrmals – unter anderem von ...
Innenpolitik
Abschiebestopp: ÖVP & FPÖ gehen auf EU-Gericht los
1444 mal kommentiert
Der vom EU-Höchstgericht verhängte Abschiebestopp eines Syrers wirbelt innenpolitisch viel Staub ...
Innenpolitik
Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix
1349 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Stocker und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verhandeln am ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin kann nach Kiew kommen“
1141 mal kommentiert
Der Kreml sieht den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht mehr als legitimen ...
Mehr Society International
„Für immer und ewig“
Arnie-Sohn Patrick (31) hat heimlich geheiratet
Dankbar für Tochter
Orlando Bloom spricht über Trennung von Katy Perry
Krone Plus Logo
Steht bald vor Gericht
Chiara Ferragni: Der gefallene Internet-Star
„Weiterhin angespannt“
Sylvie Meis denkt täglich an Brustkrebs
Aufbahrung in Mailand
Lange Menschenschlangen am Sarg von Giorgio Armani
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf