Arnie-Sohn Patrick (31) hat heimlich geheiratet

Der Schauspieler und Sohn von Arnold Schwarzenegger, Patrick Schwarzenegger (31), hat geheiratet. Er und seine Verlobte, das Model Abby Champion (28), gaben sich in einer privaten Trauung nach rund eineinhalb Jahren Verlobung das Ja-Wort.
Wie die „DailyMail“ berichtete, hat sich das Paar in einer privaten Zeremonie in Idaho (USA) getraut. Schauplatz war der exklusive Country Club Gozzer Ranch in Coeur D’Alene – direkt mit Blick auf den See. Alles nahezu perfekt abgeschirmt von der Öffentlichkeit. Der „DailyMail“ gelang es dennoch, exklusive Schnappschüsse von der Hochzeit zu ergattern.
Darauf zu sehen: Die Braut trug ein cremefarbenes, ärmelloses Kleid mit weitem Rock und einem langen Schleier, der „The White Lotus“-Star zeigte sich in cremefarbenem Smoking und schwarzer Anzughose.
Die Familie war mit von der Partie
Mit dabei waren natürlich auch Papa Arnold Schwarzenegger (78) und Mama Maria Shriver (69). Weitere Gäste waren seine Schwester Katherine Schwarzenegger (35) und ihr Ehemann Chris Pratt (46.)
„Für immer und ewig“
Immer wieder sah man Patrick und seine Abby zusammen in den Sozialen Medien, gemeinsam modelten sie, unter anderem auch für Tommy Hilfiger. Seit 2016 sind die beiden offiziell ein Paar. Im Dezember 2023 verkündeten sie ihre Verlobung mit dem Motto „Für immer und ewig“. Eigentlich wollten sie früher heiraten – doch Schwarzeneggers Rolle als Saxon Ratliff in der dritten Staffel von „The White Lotus“ verschob die Pläne.
Patrick ist das älteste Kind von Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver, die 1986 heirateten. Neben Patrick brachte die Ehe Tochter Katherine, Tochter Christina (geboren 1991) und Sohn Christopher (geboren 1997) hervor. Ein weiteres Kind, Joseph (geboren 1997), stammt aus einer Beziehung des ehemaligen Gouverneurs mit einer langjährigen Haushälterin. Als diese Affäre 2011 bekannt wurde, zerbrach die Ehe mit Shriver.
