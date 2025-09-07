Arnie-Sohn Patrick (31) hat heimlich geheiratet

„Für immer und ewig“

Immer wieder sah man Patrick und seine Abby zusammen in den Sozialen Medien, gemeinsam modelten sie, unter anderem auch für Tommy Hilfiger. Seit 2016 sind die beiden offiziell ein Paar. Im Dezember 2023 verkündeten sie ihre Verlobung mit dem Motto „Für immer und ewig“. Eigentlich wollten sie früher heiraten – doch Schwarzeneggers Rolle als Saxon Ratliff in der dritten Staffel von „The White Lotus“ verschob die Pläne.